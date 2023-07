Großes Tauffest in Empfingen Wie Jesus im Jordan – aber im Tälesee

Rund 1500 Christen aus der Freien Evangeliums Christengemeinde in Rottweil mit den Gebetshäusern in Irsingen und Neukirch kamen nach Empfingen, wo die Kirche im Tälesee eine Taufzeremonie veranstaltete. Gefeiert wurde auch in der Täleseehalle.