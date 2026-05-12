Jubilare in Trossingen: Mit 101 munter im täglichen Leben dabei

Seit dem Jahr 2019 lebt Elsa Adler aus Tuningen im Seniorenzentrum Bethel. Am 11. Mai feierte sie dort als älteste Bürgerin von Trossingen ihren 101. Geburtstag.
Bürgermeisterin Susanne Irion gratulierte dem hochbetagten Geburtstagskind am Montag, 11. Mai, im Namen der Stadt Trossingen mit einem bunten Blumenstrauß zu ihrem 101. Geburtstag. Else Adler ist nicht nur die älteste Bewohnerin des Seniorenzentrums Bethel, sie ist auch die älteste Einwohnerin von Trossingen, eine weitere Bürgerin konnte im Januar ihren 100. Geburtstag feiern.