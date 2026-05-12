Jubilare in Trossingen: Mit 101 munter im täglichen Leben dabei

Bürgermeisterin Susanne Irion gratulierte dem hochbetagten Geburtstagskind am Montag, 11. Mai, im Namen der Stadt Trossingen mit einem bunten Blumenstrauß zu ihrem 101. Geburtstag. Else Adler ist nicht nur die älteste Bewohnerin des Seniorenzentrums Bethel, sie ist auch die älteste Einwohnerin von Trossingen, eine weitere Bürgerin konnte im Januar ihren 100. Geburtstag feiern.

Bis 2019 hat Elsa Adler in ihrem Haus in Tuningen gelebt und ist dann ins Bethel nach Trossingen gezogen, als ihr Ehemann verstorben war. Elsa Adler hatte jahrzehntelang als leitende Angestellte in einer Uhrenfabrik gearbeitet. So ist sie dann vor sieben Jahren auch mit ihrer Schreibmaschine ins Bethel eingezogen und hat viele Briefe an ihre Söhne und die Schwiegertochter geschickt. Auch habe sie früher ihre Kleider immer selbst genäht, sie liebte bunte Farben. All das geht heute nicht mehr.

Vor allem ihr Gehör ist sehr schlecht. Dennoch geht sie mit dem Rollator in den Flur und zu den Mahlzeiten. Zu besonderen Anlässen lasse sie sich auch überreden mit in den Garten zu kommen, erzählte Pflegerin Olga Trippel. Freitags gehe sie auch manchmal zu den Gottesdiensten in den Mehrzweckraum. Ansonsten sei sie gerne alleine in ihrem Zimmer „aber sie sagt uns ihre Wünsche“.

„Ich bin sprachlos“, sagte Else Adler, als ihr die Bürgermeisterin den Blumenstrauß überreichte und „ich habe heute eine große Freude an meinem Geburtstag“. Als sie dann noch die Geburtstagstorte – eine Erdbeersahnetorte aus der hauseigenen Konditorei – mit der Aufschrift 101 sah, ging ein Strahlen über ihr Gesicht. „So schön wie heute sollte es bleiben die ganze Zeit“.