Jubilare in Rottweil: 155 Jahre im öffentlichen Dienst der Kreissparkasse
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Vorstandsvorsitzender Christian Kinzel (von links) gratuliert Florian Ragg, Sabine Siegel, Benita Schulten und Elke Stefan zusammen mit Vorstandsmitglied Daniel Rühle. Foto: KSK Rottweil

In einer Feierstunde ehrten der Vorstandsvorsitzende der Rottweiler Kreissparkasse, Christian Kinzel, und das Vorstandsmitglied Daniel Rühle die Jubilare.

Sie dankten ihnen für das gezeigte Engagement und den Einsatz, die langjährige Mitarbeit und Betriebstreue sowie für den persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Kreissparkasse zu einem zukunftsorientierten Kreditinstitut. Sie überreichten den Jubilaren eine Jubiläumsurkunde und ein Geschenk, verbunden mit den besten Wünschen für die weitere gute Zusammenarbeit.

 

Der Personalrat überbrachte die Glückwünsche an die Jubilare seitens der Belegschaft. Benita Schulten und Franz Schätzle können auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken. Sabine Siegel, Elke Stefan und Florian Ragg sind seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt.

 