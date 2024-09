Langjährige Mitarbeiter der Kur- und Bäder GmbH wurden jüngst mit Wertschätzung geehrt. In Zeiten von Fachkräftemangel sei das umso erfreulicher.

Einen Anlass wie diesen gibt es im Berufsleben nicht allzu häufig: Die Geschäfts- und Bereichsleitung der Kur- und Bäder ehrten jüngst Mitarbeitende für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit.

Andreas Schilling (Sauna-Aufguss), Armin Neumeister (Sauna-Aufguss), Stefanie Fischer (Mitarbeiterin Marketing) und Betina Kohler (Mitarbeiterin Personalabteilung) feierten im ersten Halbjahr 2024 ihre zehnjährige, Andrea Meiers (Bereichsleitung Tourismus und Marketing) ihre 15-jährige Zugehörigkeit. Sybille Erath (Innendekorateurin) ist seit 25 Jahren bei der Kur- und Bäder beschäftigt und Manuela Merz (Mitarbeiterin Praxisteam) seit 30 Jahren. Zweimal im Jahr finden die Feierstunden mit den Jubilaren statt. Während des Nachmittagstreffs wurde und wird den Jubilaren eine besondere Wertschätzung zuteil, so die Mitteilung.

Verbundenheit der Mitarbeiter

Eine Verbundenheit von Mitarbeitern mit dem Arbeitgeber über viele Jahre, sogar Jahrzehnte, sei heutzutage oft eine Rarität. „Daher danken wir Ihnen von ganzem Herzen“, betonte Kurgeschäftsführer Markus Spettel in seiner Ansprache. Er bekräftigte: „In Zeiten wie diesen, wo in vielen Bereichen ein enormer Fachkräftemangel herrscht, weiß man umso mehr zu schätzen, was es bedeutet, verbundene, treue Mitarbeiter zu haben.“