Das Zollernalb Klinikum freut sich über 101 Mitarbeiter, die in diesem Jahr 10-, 25- sowie 40-jähriges Jubiläum haben oder in Ruhestand gehen. Für die Geschäftsleitung ein Anlass, auf gemeinsame Zeitreise zu gehen – auch in die Zukunft.

Die Kliniken im Zollernalbkreis haben eine lange Vergangenheit. Da bietet die alljährliche Jubiläumsfeier den perfekten Anlass, um auf die letzten 50-Jahre des Zollernalb Klinikums zurückzublicken. Mit der Gründung des Kreises rückten auch die bis dahin drei Kliniken näher zusammen.

Im Jahr 1988 kam es dann zur Änderung der Betriebsform von eigenständigen Kliniken in einen Eigenbetrieb. Egal ob die Aufstockung des Standorts Albstadt, die Umnutzung des Standorts Hechingen, die Gründung der Akademie für Gesundheitsberufe oder die Etablierung der neuen Marke „Zollernalb Klinikum“ inklusive neuem Design – das Klinikum vermerkt keinen Stillstand. „Schon immer herrschte hier die Kultur, sich weiterzuentwickeln“, so Gerhard Hinger, Vorsitzender Geschäftsführer. 2023 hat die Palliativstation am Standort in Balingen eröffnet und jüngst die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

Lesen Sie auch

Die Jubilare und Rentner durften sich in diesem Jahr über Tagestickets der Burg Hohenzollern, gefüllte Vesperboxen, sowie über Geschenksets der Stingel-Mühle freuen. Der ein oder andere verabredete sich daraufhin direkt zu einem gemeinsamen Tagesausflug mit Kollegen.

Die Zeitreise führt auch in die Zukunft

Die gemeinsame Zeitreise mit Hinger und Manfred Heinzler (Kaufmännischer Geschäftsführer) durch die Geschichte des Unternehmens regte die geladenen Gäste zu einem regen Austausch an. Mit einem Blick in die Zukunft und dem damit verbundenen Zentralklinikum endete der offizielle Teil der Veranstaltung.

Zehn Jahre Betriebszugehörigkeit: Hildegard Rager , Monika Röhm , Hanna Sessler, Sarah Schirott , Romy Gottesgräber, Sonja Straubinger, Melanie Stettin , Joanna Hoheisel, Sandra Cancilleri , Ramona Hagg , Roland Bieger, Doris Ammann, Daniela Ritter, Ramona Faiss, Christine Eppler, Stefanie Huonker, Sabrina Kielburg, Gabriela Karosi, Magid Yousef, Jasmin Graf , Mehtap Acartürk, Jolanta Wallach, Viktor Geis, Sandra Stoll, Annika Wesner, Thorsten Doneith und Alma Sendro.

25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Birgit Waldmann, Thomas Scharf, Marina Menz, Daniela Remensperger, Lorenz Welte, Annette Ritter, Simone Uhlig, Susanne Schulz, Melanie Kessler-Reif, Nicole Burbach, Ralf-Dieter Horn, Frank Mattes, Nina Martens, Lydia Lange, Melanie Oplanic, Melina Zumbo, Olga Fleitling, Stefanie Köhler, Sabrina Buck, Daniela Mössmer und Petra Stöber.

Langjährige Treue zum Klinikum

40 Jahre Betriebszugehörigkeit: Sabine Oßwald, Ute Brenner, Rosemarie Hils, Sonja Schaudt, Jutta Wolf, Ulrike Treuz, Christa Schäfer, Karin Vitale, Claudia Dehner, Gabriele Buckenmaier und Sigrid Schädler.

Die Ruheständler: Dieter Mattes, Heidrun Sontheimer, Maria Arnold, Gerhard Plur, Helmut Eier, Beate Schiffkowski, Ralf-Dieter Horn, Gudrun Michelberger, Johanna Merkel, Monika Schmid, Lydia Martens, Ulrike Eppler, Hilde Heckele, Ute Radunski, Gudrun Strobel, Marion Wanner, Lydia Haunsberger, Roswitha Kanz, Monika Merz, Ulrike Treuz, Renate Kraft, Gertrude Nagy, Ursula Schiffer, Karin Schmid, Anita Sessler, Heidrun Thomalla, Beatrix Abel-Brakert, Gudrun Pflumm, Steffi Böhm-Friedrich, Sabine Rothmund, Rosa Schönberger, Annemarie Gulde, Gabriele Hoeckendorf, Sylvia Stamm, Sabine Oßwald, Gabriele Ammann, Waltraud Bäuerle, Karin Simon und Petra Stöber.