AHG in Freudenstadt Verdienstvolle Mitarbeiter geehrt

Der Mobilitätsdienstleister Alphartis SE hat seine Betriebsjubilare und Neu-Ruheständler in einer Feier am Unternehmenssitz in Horb gewürdigt. Unter den 42 Geehrten waren auch zwei Beschäftigte aus der Tochtergesellschaft AHG in Freudenstadt.