In den Jahren 1983 bis 2000 war er der Vorsitzende des Vorstands. Dank seines großen Engagements spielten mehrere Herren- und Damenmannschaften hochklassig, teilweise sogar in der Landesliga.

„Unermüdlich war sein Einsatz für die Jugend. So ließ die Begeisterung am Tischtennissport bei den jungen Sportlerinnen und Sportlern nie lange auf sich warten – und eine ganze Reihe davon ist auch heute noch im Verein aktiv“, zeigt der Verein in einer Pressemitteilung auf.

Lesen Sie auch

Ebenfalls zu Heinrich Mohles Repertoire gehörten mehrtägige Ausflüge, beispielsweise zum Säntis – „natürlich solide finanziert durch Einnahmen aus örtlichen Tanzveranstaltungen, die er organisierte“, so der Verein weiter.

Er ist Ehrenvorsitzender

Folgerichtig habe ihn die Hauptversammlung des Vereins gleich nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit gekürt.

Übrigens besteht die Spielerlizenz von Heinrich Mohles durchgängig seit 49 Jahren und ist so alt wie der Verein. Bis heute trainiert Heinrich Mohles regelmäßig und seine gut platzierten Bälle fordern auch viel jüngeren Spielern oftmals alles ab.

„Glücksfall für den Sport“

Wenn er für ein Wettkampfspiel angefordert wird, lautet die Antwort: „Also ich komm“, denn auf „Heiner“ ist Verlass.

„Heinrich Mohles ist ein Glücksfall für den Tischtennissport, ebenso in seinem ehrenamtlichen Engagement für das Gemeinwohl“, macht der Verein deutlich.

Dieser Tage wird Heinrich Mohles 85 Jahre alt – noch immer mit dem Schläger in der Hand und dem Ball fest im Blick.