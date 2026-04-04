Jubilar aus Weil am Rhein: Stets ein volksnaher Sympathieträger

Nach 20 aufreibenden Jahren als Landtagsabgeordneter und Justizminister genießt Rainer Stickelberger seit fünf Jahren seinen Ruhestand. Am Ostermontag wird er 75 Jahre alt.
Verwaltungsrichter, Bürgermeister der Stadt Weil am Rhein, Rechtsanwalt, Landtagsabgeordneter, davon eine Legislaturperiode Justizminister – Rainer Stickelberger, dem stets der Ruf eines Pragmatikers sowie bürgernahen und integren Politikers der Mitte vorauseilte, kann am Ostermontag an seinem 75. Geburtstag auf ein sehr bewegtes und erfülltes Leben zurückblicken. Welche Wertschätzung und Respekt er bis heute genießt, zeigt auch die Einladung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu dessen Abschiedsfeier Ende April.