Jubilar aus Weil am Rhein: Sein Herz schlägt immer für Haltingen

Auf einen Kaffee mit Manfred Däublin. Das Haltinger Urgestein feiert am Mittwoch, 24. Juni, in seinem Haus am Gärtnerweg den 85. Geburtstag.
Ein Leben für die Gemeinschaft: Jahrzehntelang hat sich „Manni“ Däublin als Kommunalpolitiker, als Vereinsmensch und als Naturfreund für Haltingen eingebracht und dessen Entwicklung mitgeprägt. Den Herbst des Lebens genießt der vielfältig interessierte Vater einer Tochter und Opa von drei Enkeln an der Seite seiner Frau Hannelore, mit der er im vergangenen Jahr Diamantene Hochzeit feierte, noch voller Vitalität. „Einzig die Knie bereiten mir Probleme, sodass ich leider keine Wanderungen mehr machen kann“, sagt der Jubilar.