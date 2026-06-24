Jubilar aus Weil am Rhein: Sein Herz schlägt immer für Haltingen

Ein Leben für die Gemeinschaft: Jahrzehntelang hat sich „Manni“ Däublin als Kommunalpolitiker, als Vereinsmensch und als Naturfreund für Haltingen eingebracht und dessen Entwicklung mitgeprägt. Den Herbst des Lebens genießt der vielfältig interessierte Vater einer Tochter und Opa von drei Enkeln an der Seite seiner Frau Hannelore, mit der er im vergangenen Jahr Diamantene Hochzeit feierte, noch voller Vitalität. „Einzig die Knie bereiten mir Probleme, sodass ich leider keine Wanderungen mehr machen kann“, sagt der Jubilar.

40 Jahre beim KWR Manfred Däublin ist in der Haltinger Barackensiedlung im Unterdorf geboren und aufgewachsen, nachdem während des Zweiten Weltkriegs das Haus der Familie in der Kleinen Dorfstraße im Oberdorf zerstört worden war. Nach dem Schulbesuch lernte er bei der ZG Raiffeisen den Beruf des Großhandelskaufmanns, ehe er nach einem zweieinhalbjährigen Abstecher zu einer internationalen Spedition in Basel für fast 40 Jahre beim KWR (heute Energiedienst) überwiegend in Haltingen tätig und im kaufmännischen Bereich für 40 Gemeinden in der Region zuständig war.

Verlässlich und engagiert wie er in seinem Beruf war, so füllte er auch seine zahlreichen Ehrenämter aus. Das galt sowohl für sein kommunalpolitisches Engagement als auch für das Vereinsleben. Manfred Däublin, der nach dem Bau seines Hauses seit 1973 wieder im Oberdorf wohnt, war immer zur Stelle, wenn es galt, im Interesse des Ortes und der Gemeinschaft Initiativen zu entwickeln und anzupacken.

Viele Jahre in der Politik

27 Jahre engagierte er sich in der Kommunalpolitik, zu Zeiten der Selbstständigkeit noch im Haltinger Gemeinderat, danach im Ortschaftsrat und bei den Freien Wählern. Den Verlust der Selbstständigkeit Haltingens 1974 bedauerte er damals zwar zutiefst, doch er arrangierte sich nach der heißen Eingemeindungsphase später mit der unabwendbaren Situation, blickte nach vorn, um als Ortschaftsrat und 16 Jahre als stellvertretender Ortsvorsteher die Haltinger Interessen zu wahren.

Intensiv begleitete der agile Mann („bei mir muss immer etwas gehen“) den Bahnausbau als Mitglied einer Kommission. Nicht zu vergessen ist sein Einsatz für den Wiederaufbau des Juli-Hüttli am Tüllinger. Er war Namensgeber des Haltinger Sägischopffestes, brachte sich stark bei der Organisation des Chanderli-Jubiläums und bei der 1250-Jahr-Feier ein, um nur wenige Beispiele zu nennen.

Lokalhistorisch interessiert

Verantwortung übernahm Manfred Däublin darüber hinaus bei den Freien Wählern, stand er doch fünf Jahre an der Spitze des Haltinger Ortsverbandes. Dank seiner guten Vernetzung und geselligen Art, gelang es ihm, für die Kommunalwahlen aussichtsreiche Kandidaten für seine Gruppierung zu gewinnen. Nicht zuletzt dadurch avancierten die Freien Wähler zur stärksten Fraktion im Ortschaftsrat.

Für sein langjähriges, engagiertes kommunalpolitisches Wirken erhielt er die Ehrennadel des Städtetags, während die Freien Wähler ihn mit der Ehrenmitgliedschaft würdigten. Als versierter Ortskenner befasste sich Manfred Däublin intensiv mit der Geschichte der Haltinger Straßennamen, hielt im Museum einen Vortrag dazu und leitete Haltinger Ortsbegehungen. „Ich war schon immer lokalhistorisch interessiert“, sagt der stark in Haltingen verwurzelte Jubilar, der sich auch viele Jahre für die Belange des Kindergartens einsetzte.

Einsatz für die Vereine

Sein Engagement im Vereinsleben schlägt sich in zahlreichen Ehrenmitgliedschaften nieder, wobei ihm immer das Miteinander wichtig war und ist. Insbesondere bei den Naturfreunden war der Jubilar 55 Jahre lang ein sehr aktives Mitglied. Zudem stand er mehrere Jahre an der Spitze es Vereins.

125 Wandertouren hat er organisiert. Nach der Auflösung des Vereins 2011 und nach seiner Gründung der freien Seniorenwandergruppe kamen noch 110 weitere Touren hinzu. Gerade nach Corona habe das Zusammengehörigkeitsgefühl gelitten, wobei die Pandemie die Individualisierung der Gesellschaft gefördert habe, stellt Manfred Däublin fest, um die Bedeutung des Vereins- und Gemeinschaftslebens herauszustellen.

Ein Leben ohne Auto

Am Herzen liegt dem Naturmenschen auch eine intakte Umwelt. „Ich wollte nie ein Auto haben und habe daher auch nie den Führerschein gemacht. Ich bin trotzdem in meinem Leben überall hingekommen, wohin ich wollte“, sagt der bekennende intensive Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs. Und viele schöne Reisen, vor allem nach Südtirol, das er als „zweite Heimat“ bezeichnet, und nach Italien. Ebenso hat Däublin erlebnisreiche Städtetouren mit der Familie und den Naturfreunden unternommen.

Manfred Däublin ist besonders seiner Frau Hannelore dankbar, denn ohne deren tatkräftige Unterstützung hätte er sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement neben seinem Beruf nicht bewerkstelligen können.