1 Werner Hueter feiert seinen 80. Geburtstag. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Dass Werner Max Hueter seinen 80. Geburtstag ausgerechnet in Schonach feiert, ist seiner Frau Erika zu verdanken.









Beide waren in den 1970er-Jahren begeisterte Disco-Gänger. Denn in einer Diskothek in Biberach an der Riss haben sie sich kennen- und lieben gelernt – ihr gemeinsames Lied ist heute noch „American Women“ von „Guess Who“.