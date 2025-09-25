Jubilar aus Kandern: In Beruf und Ehrenamt sehr viel bewegt

Er ist nicht nur in Kandern eine Institution, sondern darüber hinaus in der Region: Helmuth Seiter kann am Donnerstag seinen 80. Geburtstag feiern.

„Stöppi“, wie er von Jugendzeiten an genannt wurde und im Kandertal und Markgräflerland weithin bekannt ist, war jahrzehntelang ein Unternehmer wie aus dem Bilderbuch: bodenständig, weitsichtig, hilfsbereit und sehr erfolgreich. Darüber hinaus war der Immobilienmakler, Investor, Bauträger, Mitgesellschafter Vorstandsmitglied im Werbering und bei den Freien Wählern auch ein großzügiger Förderer von vielen Vereinen, allen voran seines Herzensclubs FC Kandern. Für den FCK absolvierte er als guter Fußballer nicht nur 1000 Spiele, sondern stand auch 22 Jahre als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender an dessen Spitze. Noch heute führt er den Förderverein an. Und erst vor wenigen Monaten überraschte der Jubilar den Fußballclub, dem er schon viel Gutes zuteil werden ließ, mit einer 50 000 Euro-Spende für den neuen Kunstrasenplatz.

Helmuth Seiter, eine geschätzte Persönlichkeit, brachte sich beruflich wie ehrenamtlich überaus stark und mit Herzblut für sein „Heimatstädtli“ ein. Auch bei der Stadtentwicklung erwarb er sich Verdienste. Darüber hinaus war und ist „Stöppi“, der 50 Jahre seine Immobilienfirma leitete und sie vor drei Jahren seiner Mitarbeiterin Kaja Wohlschlegel übergab, auch soziales Engagement wichtig. „Ich bin rundum zufrieden und genieße meinen Lebensabend“, blickt der heimatverbundene Jubilar zufrieden auf sein Lebenswerk zurück.

Der gelernte Bankkaufmann hatte keine einfache Jugendzeit. Seinen Vater kannte er nicht, da dieser kurz vor Helmuth Seiters Geburt im Krieg gefallen ist. Nach einem eineinhalbjährigen Abstecher ins Filmverleihgeschäft in Zürich bildete er sich bei der Immobilienfirma Rösinger zum Immobilienfachmann weiter und machte sich 1971 mit 26 Jahren in Kandern selbstständig. „Stöppi“, der etwas bewegen wollte und auch das Risiko nicht scheute, avancierte schnell zu einem erfolgreichen Unternehmer, wobei er immer den Rückhalt und die tatkräftige Unterstützung durch seine Frau Dorothea hatte. Mit ihr ist er seit 58 Jahren verheiratet. Das Ehepaar hat einen in Köln lebenden Sohn und zwei Enkel.

Der Geschäftsmann, der zielbewusst und geradlinig seinen Weg ging und dessen geschäftliche Schwerpunkte das Kandertal und Markgräflerland waren, beschränkte sich in den 50 Jahren nicht nur auf die Vermittlung von Wohnungen, Häusern und Gewerbeobjekten, sondern er war auch als Bauträger aktiv. Er erschloss mehrere Baugebiete, machte die frühere Bierablage Riegeler („ein Vorzeigeobjekt“) zu einem schmucken Wohnensemble, schloss Baulücken in Kandern, realisierte insgesamt mehr als 300 Wohneinheiten, gestaltete das Projekt „Wohnpark an der Kander“ (das frühere Sägewerkareal Schmiederer) mit und setzte einige städtebauliche Akzente. Auf seine Lebensleistung kann der renommierte Unternehmer, der 25 Jahre lang als zweites Standbein auch die Generalagentur der Colonia-Versicherung inne hatte, stolz sein. Sein stets praktizierter Leitspruch: „Man muss ehrlich, offen und zuverlässig sein.“

Trotz starker beruflicher Beanspruchung hat „Stöppi“ als Kanderner Urgestein die Zeit gefunden, sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft einzubringen. Ob als Vorstandsmitglied im Werbering und bei den Freien Wählern und als Mitgründer und langjähriger Mitorganisator des Städtlitags, ob als langjähriger Organisator der Kanderner Fasnachtsumzüge und Grümpelturniere sowie von Ausflügen und größeren Fahrradtouren oder als treibende Kraft bei der Herausgabe der Fasnachtszeitung, auf „Stöppi“, der auch den Rubbelclub mitgegründet hat, war immer Verlass.

Als geselliger Mensch ist der vitale Jubilar noch viel unterwegs. „Wichtig ist mir ein strukturierter Alltag“, sagt Helmuth Seiter. Dazu gehören beispielsweise die ausführliche Zeitungslektüre, ein Kaffeestammtisch mit Weggefährten, Fahrradtouren, der wöchentliche Rubbelclub und als leidenschaftlicher Fußballfan an den Wochenenden der Besuch von Fußballspielen in der Region. Langeweile kennt er jedenfalls nicht.