Jubilar aus Kandern: In Beruf und Ehrenamt sehr viel bewegt

Er ist nicht nur in Kandern eine Institution, sondern darüber hinaus in der Region: Helmuth Seiter kann am Donnerstag seinen 80. Geburtstag feiern.
„Stöppi“, wie er von Jugendzeiten an genannt wurde und im Kandertal und Markgräflerland weithin bekannt ist, war jahrzehntelang ein Unternehmer wie aus dem Bilderbuch: bodenständig, weitsichtig, hilfsbereit und sehr erfolgreich. Darüber hinaus war der Immobilienmakler, Investor, Bauträger, Mitgesellschafter Vorstandsmitglied im Werbering und bei den Freien Wählern auch ein großzügiger Förderer von vielen Vereinen, allen voran seines Herzensclubs FC Kandern. Für den FCK absolvierte er als guter Fußballer nicht nur 1000 Spiele, sondern stand auch 22 Jahre als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender an dessen Spitze. Noch heute führt er den Förderverein an. Und erst vor wenigen Monaten überraschte der Jubilar den Fußballclub, dem er schon viel Gutes zuteil werden ließ, mit einer 50 000 Euro-Spende für den neuen Kunstrasenplatz.