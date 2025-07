Mit Freude und Stolz haben die Stadt Dornstetten und die Kommune Scey-sur-Saône beim Jubiläumswochenende auf ihre 55-jährige Städtepartnerschaft zurückgeblickt, die 1969 von den damaligen Bürgermeistern Jacques Poinsotte und Georg Feuerbacher in einem Partnerschaftsvertrag und einer Urkunde besiegelt worden war.

Bereits im September vergangenen Jahres fand der Festakt in Frankreich statt. Bewusst hatte man sich entschieden, die Jubiläumsfeier in Dornstetten erst 2025 zu begehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In den letzten Monaten hatte sich das Dornstetter Städtepartnerschaftskomitee um Bürgermeister Bernhard Haas als Vorsitzendem mit der Programmgestaltung befasst. Wegen der Sanierung der Stadthalle war die Feier, die mit geladenen Gästen abgehalten wurde, in die Turn- und Festhalle in Hallwangen verlegt worden.

Aus der französischen Partnerstadt reisten fast 60 Gäste an, die größtenteils bei privaten Gastgebern Unterkunft fanden. Die Stadtkapelle Dornstetten umrahmte die Begrüßung und lud zum Empfang der französischen Gäste und deutschen Teilnehmer zunächst in das Probelokal der Stadtkapelle in der Bahnhofstraße ein.

Wichtig für Europa

Am Abend trafen sich alle in der festlich geschmückten Halle in Hallwangen auf einen “Apéritif de bienvenue”. In ihren Festreden gingen die französische Bürgermeisterin Carmen Friquet und Bürgermeister Bernhard Haas auf das langjährige Bestehen der Städtepartnerschaft sowie deren Bedeutung und Stellenwert für Europa ein. Mit einer musikalischen Einlage von Voice Factory wurden die Reden umrahmt.

Bürgermeister Haas freute sich über die Teilnahme der Feuerwehren aus Dornstetten und Scey-sur-Saône. Er lobte die erneute Aktivierung des Kontakts zwischen den Feuerwehren. Für die französische Feuerwehr hatte es nach der Ankunft eine Führung durchs Feuerwehrhaus und eine Fahrzeugbesichtigung gegeben. Ein besonderer Gruß galt den Schülern des Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Gabriele Lutz sowie Schulleiter Bernd Geiser und dessen Vorgänger Michael Mania. Haas betonte die Wichtigkeit, die nächsten Generationen mit der Städtepartnerschaft in Kontakt zu bringen.

Die beiden Feuerwehren aus Dornstetten und Scey-sur-Saône absolvierten in Hallwangen gemeinsam – und erfolgreich – eine Schauübung. Foto: Stadt Dornstetten/Olaf Salm

Bei der Geschenkübergabe brachten die Gäste aus Scey-sur-Saône die Dornstetter mit besonderem Kunsthandwerk zum Staunen: Filigran waren die wichtigsten Gebäude und Bauwerke der heutigen Gemeinde „Scey-sur-Saône et Saint-Albin” und Szenen am Fluss der Saône in der Wirkung eines Scherenschnitts eingearbeitet worden. Spontan kam der Vorschlag auf, das Kunsthandwerk später im Foyer der Stadthalle aufzuhängen.

Dem offiziellen Teil und einem Drei-Gänge-Menü-Buffet folgten Auftritte der Jazztanzgruppen des TSC Dornstetten, der Voice Factory Hallwangen und der Showtanzgruppe Schwarzwaldmädle der SG Hallwangen sowie Party-Musik von DJ M.a.n.n.Y.

Gruppenbild bei der Verabschiedung der Freunde aus Frankreich nach dem Jubiläumswochenende Foto: Stadt Dornstetten/Olaf Salm

Der zweite Tag startete mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Franziskus. Zudem wurde eine Führung im Besucherbergwerk Hallwangen angeboten, die viele französische Gäste gerne wahrnahmen.

Gemeinsame Schauübung

Nach dem Mittagessen in der Turn- und Festhalle, begleitet von Christian Hamann und seinem Akkordeon, warteten die Feuerwehren aus Dornstetten und Scey-sur-Saône mit einem besonderen Highlight auf: einer gemeinsamen Schauübung am Rathaus Hallwangen und an der Alten Remise. Demonstriert wurde ein Brand mit Personenrettung. Gelobt wurde zudem die Fotoausstellung „Städtepartnerschaft 1969 – 2024“, die es an beiden Tagen im Raum „Alte Bücherei” der Festhalle in Hallwangen zu besichtigen gab.