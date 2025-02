Jubiläumsumzug mit 2500 Hästrägern: Altheim erlebt Fasnet wie im Bilderbuch

1 Auch die Altheimer Musikkapelle feierte ein Jubiläum und war bester Stimmung. Foto: Peter Morlok

Ganz Krabbenhausen – ein Horber Stadtteil, der das Jahr über auch als Altheim bekannt ist – war das Wochenende über komplett in närrischer Hand. 40 Zünfte und Gilden mit mehr als 2500 Hästrägern sammelten sich bei schönem Wetter zum Umzug.









Die Narrenzunft feierte ihr 33-jähriges Bestehen mit dem 12. großen GLAS-Treffen am Freitagabend in der Halle. Zu den GLAS-Zünften gehören die Narren aus Grünmettstetten, Lützenhardt, Altheim und Salzstetten und am Samstag dann nachmittags mit dem beliebten Kindertanzfestival und abends mit einem mehr als gut besuchten Brauchtumsabend.