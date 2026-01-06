Jubiläumstour in Dunningen 48 Abstauber machen sich auf den Weg Klaus Weisser 06.01.2026 - 18:08 Uhr 1 Bevor es losging, wies Gildemeister Christian Fischinger die Männer in Frack und Zylinder auf ihre Pflichten hin. Foto: Weisser In 103 Häusern gingen die Abstauber in Dunningen ihrer beschwerlichen Arbeit nach. Link kopiert Das Abstauben hat in Dunningen eine lange Tradition. Bei der Holzäpfelzunft gibt es diesen Brauch schon seit 60 Jahren. Bei der Jubiläumstour am Dreikönigstag waren 48 Abstauber unterwegs. In 103 Häusern ging die altersmäßig gemischte Truppe der beschwerlichen Arbeit nach. Bevor es losging, wies Gildemeister Christian Fischinger die Männer in Frack und Zylinder auf ihre Pflichten hin.