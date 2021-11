3 Auch Narrenkleider dürfen in der Ausstellung selbstverständlich nicht fehlen. Foto: Siegmeier

Rottweil - Er gleicht einem Schatzkästchen der Geschichte, der "kunstraumrottweil" im Dominikanermuseum, der bis 16. Januar die Jubiläumsschau beherbergt. Am Donnerstag wurde die Ausstellung Pressevertretern präsentiert. Und schon am Eingang gerät man ins Staunen ob der Vielfalt und der Besonderheiten: Wann bekommt man schon mal eine Papsturkunde für das Heilig-Geist-Spital aus dem Jahr 1275, die bebilderte Handschrift der ältesten Rottweiler Hofgerichtsordnung von 1523 – die als besondere Kostbarkeit der Ausstellung gilt –, oder auch das Fragment der ältesten Lebensbeschreibung des heiligen Gallus mit der ersten Erwähnung Rottweils 771, die in der Stiftsbibliothek St. Gallen verwahrt wird, zu Gesicht? Das dürfte wohl auch in Rottweil in dieser Zusammenstellung einmalig sein.

Eine ganze Menge zu entdecken

Aber auch für alle, die sich aus alten Urkunden, und seien sie noch so bedeutend, nichts machen, gibt es eine ganze Menge zu entdecken. So eine Federahanneslarve, die aus dem Holz der letzten Pürschgerichtslinde geschnitzt wurde, die Rüstung eines Kürassiers aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die Pürschgerichtskarte, allerlei Funde von Grabungen in der Mittelstadt und natürlich Narrenkleider: Widmers Biß beispielsweise und eine der ältesten Rottweiler Fastnachtslarven aus dem 16. Jahrhundert – an die 100 Ausstellungsstücke insgesamt.

"Rottweil ist stolz auf seine Jahrtausendealte Geschichte, die in unserer Stadt noch an vielen Stellen sichtbar und erlebbar ist", betonte Oberbürgermeister Ralf Broß. Die Ausstellung zeigt die Stadt Rottweil in Kooperation mit dem Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein und dem Landkreis Rottweil. Viele private und öffentliche Leihgeber haben Exponate beigesteuert. Unter den Exponaten sind zudem herausragende Dokumente und Objekte aus Archiven, Bibliotheken und Museen.

Nur Dank vieler Unterstützer wie den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken (OEW), dem Landkreis Rottweil, der Kreissparkasse und der Volksbank sowie dem Geschichts- und Altertumsverein wurde die Ausstellung überhaupt möglich, betonte Martina Meyr, die die Schau gemeinsam mit Kreisarchivar Bernhard Rüth kuratiert hat. "Ohne die Unterstützung wäre die Ausstellung nicht möglich gewesen, da alles Originale sind", fügte Rüth an.

Stadtgeschichte in Schlaglichtern

An den 16 Stationen werden anhand ausgewählter Exponate politische, soziale und ökonomische, religiöse und kulturelle Verhältnisse und Entwicklungen aufgezeigt. Auf den Ausstellungstafeln werden schlaglichtartig Leitphänomene der Rottweiler Geschichte aufgezeigt. Rüth bringt es auf den Punkt: "Die Jubiläumsausstellung bietet auf engem Raum ein hochprozentiges Konzentrat der Rottweiler Geschichte. Im Mosaik der Exponate skizziert sie in Grundzügen das historische Profil der Stadt Rottweil."

In nur elf Monaten wurde die Ausstellung konzipiert, organisiert und auf die Beine gestellt. Aufgebaut wurde sie in Eigenleistung. "Das geht nur mit einem guten Team", lobt Museumsleiterin Meyr. Besonders Norman Denkert habe sich um die Ausstellungspräsentation verdient gemacht. Er hat zwei Dunkelkammern für die besonders lichtempfindlichen alten Schriften gebaut und auch so manch andere Besonderheit. Und schon am Eingang gibt es die erste Inszenierung: Hier wird die Wundergeschichte aus der Heiligenlegende visualisiert: wie aus dem Wachsklumpen plötzlich ein Stein wird.

Zur Ausstellung sind zudem eine Begleitbroschüre und das Buch "Auf Adlers Schwingen durch die Zeit" erschienen. Weitere Aspekte behandelt das Jubiläumsbuch "Schlaglichter der Rottweiler Stadtgeschichte", das vom Stadtarchiv herausgegeben wurde.

Die Schau ist ab Sonntag, 14. November, bis zum 16. Januar zu sehen. Zudem gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit Vorträgen und Führungen. Die erste Führung findet bereits am Sonntag ab 11 Uhr mit Harald Sellner und Martina Meyr statt. Um Anmeldung wird gebeten.