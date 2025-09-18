Jubiläumsprogramm geht weiter: Dörlinbacher wandern am Sonntag auf den Spuren ihrer Vorfahren

Eine historische Wanderung soll an die Zeit erinnern, in der Dörlinbach noch keinen eigenen Friedhof hatte. Damals musste man alle Verstorbenen nach Ettenheimmünster bringen.
Bis ins Jahr 1880 war Dörlinbach keine Pfarrei, und hatte dementsprechend auch keinen Friedhof. Für Beerdigungen mussten die Menschen viele Kilometer zu Fuß zurücklegen und dabei noch den Sarg mit dem Verstorbenen tragen. „Das waren Strapazen, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen“ erzählt Alois Göppert unserer Redaktion.