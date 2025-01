Jubiläumsjahr: Bibi Blocksberg wird 45 Jahre alt

1 Hex Hex: Bibi Blocksberg und ihr fliegender Besen namens Kartoffelbrei. Foto: Kiddinx/dpa

Eene meene mei, flieg los, Kartoffelbrei! Hex-hex! Seit über vier Jahrzehnten bestreitet die kleine Hexe Bibi Blocksberg zahlreiche Abenteuer - zum Jubiläum erscheint nun ein neues.









Berlin - Die beliebte Kinderfigur Bibi Blocksberg feiert in diesem Jahr ihr 45. Jubiläum. Seit 1980 begeistert Bibi, aus der Feder der österreichischen Autorin Elfie Donnelly, mit ihrer Hexerei Generationen von Kindern in Hörspielfolgen, Zeichentrickserien, Kinofilmen und Büchern, wie das Hörspiel-Label Kiddinx mitteilte. Immer treu an Bibis Seite: ihr Besen Kartoffelbrei.