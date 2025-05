Ein zweiter Höhepunkt nach den Festakt zum 30-jährigen Bestehen des Tischtennisclubs (TTC) Nußbach waren die Begegnungen der ersten Mannschaft mit der Damenmannschaft der DJK Offenburg. Diese Gruppe spielt in der zweiten Bundesliga, also die zweithöchste Spielklasse Deutschlands.

In Nußbach ging es jedoch nicht um Bewertungen oder Punkte, sondern einfach um ein Jubiläumsspiel. Und doch war eine gewisse Anspannung der sechs Klassen tiefer spielenden Nußbacher zu spüren. Die Turn- und Festhalle in Nußbach füllte sich alsbald, diese Wettbewerbe zogen doch viele Zuschauer an.

Frank Kleinmann begrüßte die Anwesenden und stellte ihnen die beiden Mannschaften vor. Dieser Nachmittag sei auch ein Höhepunkt in der Spielerkarriere des Nußbacher TTC.

Auch die Offenburger Frauen freuten sich über das Interesse. Eine Zusammenkunft dieser Art wäre schon seit längerer Zeit angedacht, dieses Jubiläum war nun endlich die Gelegenheit.

Lange Beziehung der Mannschaft zu Offenburg

Die Beziehung der Mannschaft zu Offenburg steht schon lange und zwar durch die Firma Gewindetechnik Kammerer in Niederwasser, die einer der Sponsoren der Offenburger Frauenmannschaft ist.

Die Nachwuchsspieler des TTC Nußbach folgen gerne der Herausforderungen, gegen die Zweitlegistinnen anzutreten. Foto: Priska Dold

Nach kurzem Einspiel und Abmessen des Gegners war es dann soweit, die Zuschauer wurden nicht enttäuscht Ballwechsel auf höchster Ebene waren zu bestaunen.

Vorgesehen waren Doppel in drei Sätzen und dann auch Einzelspiele. Souverän kämpften die Nußbacher. Die doch recht schnellen und beeindruckenden Spiele verfolgten die Zuschauer mit Kommentaren und natürlich auch viel Applaus.

Spiele mit Leidenschaft und Wettkampffieber

Klar, dass die Frauen aus Offenburg, außer einem Satz, fast alle Spiele gewannen, wenn dies auch manchmal knapp ausging, denn die Nußbacher gaben ihr Bestes. Es waren Spiele mit Leidenschaft und Wettkampffieber, aber in allerbester Atmosphäre.

Und dann folgten die Showkämpfe der Offenburger Sportlerinnen gegeneinander. Auch da waren die Zuschauer fasziniert, die Begegnungen forderten volle Aufmerksamkeit. Klar wurde nicht mit dem wirklich verdienten Beifall gespart.

Im Anschluss durfte sich jeder, der bereit war, als Gegenspieler der Zweitligisten an die grüne Platte stellen. Keine Angst hatte vor allem die Jugendmannschaft des TTC Nußbach, das war für sie eine Herausforderung auf höchster Ebene und natürlich auch ein Erlebnis.

Am Rande des Geschehens und nach Kämpfen gab es noch nach einem Präsenteaustausch einen gemütlichen Hock aller Teilnehmer und Zuschauer. Die Gäste wurden aufs beste mit Grillgut, Kuchen und Getränken bewirtet.