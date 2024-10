Jubiläumsfest in Urach: Jagdhornbläser oberes Bregtal feiern ein halbes Jahrhundert

Josef Dorer aus Furtwangen, Edelbert Wehrle und Erich Straub aus Linach und Eugen Willmann aus Vöhrenbach waren es, die vor einem halben Jahrhundert – im Jahr 1974 – den Stein ins Rollen brachten: Auf Initiative der vier Hegeringmitglieder entstand die Gruppe der Jagdhornbläser oberes Bregtal, die noch heute bei Veranstaltungen des Hegerings und darüber hinaus für den richtigen Ton sorgt.

Bis 1975 hatte Ladislaus Murzko die musikalische Leitung inne, auf ihn folgte von 1975 bis 1982 Eugen Willmann. Zwischen 1982 und 2017 war Josef Dorer verantwortlich, den 2017 Michael Willmann ablöste. Unter seiner Leitung umfasst das Repertoire traditionelle Jagdsignale, Jägermärsche, Fanfaren und anspruchsvolle Jagdmusik, gibt die Gruppe einen Überblick.

Die aktuell elf Mitglieder der Gruppe entstammen demnach zumeist dem Hegering oberes Bregtal. Als fester Bestandteil dieser Vereinigung bestreiten die Jagdhornbläser unter anderem die sogenannten Pflichtantritte bei Veranstaltungen der Jägerschaft, Jubiläen, Geburtstagen, Hochzeiten und Beerdigungen. Aber auch auch kirchliche Auftritte im oberen Bregtal hatten die Musiker bereits.

Ministerpräsident Erwin Teufel begrüßt

„Die Gruppe ist auch ein gerngesehener Gast bei anderen öffentlichen Anlässen geworden“, erinnern sich die Jagdhornbläser anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens zurück. „Als prominentesten Gast wurde der damaligen Ministerpräsident Erwin Teufel bei seinem Besuch in Vöhrenbach 1994 musikalisch begrüßt.“

Um für die Auftritte fit zu sein, proben die Jagdhornbläser immer mittwochs ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftsraum in Schönenbach.

So wird gefeiert

Jubiläumsfest

Ihr 50-jähriges Bestehen feiern die Jagdhornbläser am kommenden Sonntag, 27. Oktober, in Urach. Los geht’s um 10.30 Uhr mit einer Hubertusmesse in der Pfarrkirche Allerheiligen in Urach. Diese wird musikalisch von den Jagdhornbläsern oberes Bregtal sowie von der Jagdhornbläsergruppe Hochschwarzwald gestaltet. Anschließend gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus Urach. Die Bewirtung übernimmt der Skiclub Urach; für den musikalischen Rahmen sorgen verschiedene Jagdhornbläsergruppen der Umgebung.