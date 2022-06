3 Die Mannschaften vor dem Einlagespiel. Foto: Ziechaus

Die Parkplätze zwischen Kastellhalle und Weiherwasen waren belegt und die Besucher fanden ihre Plätze unter den Sonnenschirmen in den Biergärten: In Waldmössingen war Wochenende beim Jubiläumsfest einiges geboten.















Schramberg-Waldmössingen - In der Kastellhalle stellte die Narrenzunft ihre Masken vor, die Schützen "elektrisierten" Kinder mit einem Geschicklichkeitsspiel. Die Ausstellung mit Bildern aus der Geschichte des Stadtteils fand das Interesse überwiegend von Einwohnern, die eigene Erinnerungen an die gezeigten Ereignisse hatten.

Überall Musik zu hören

Vor der Halle probierten Kinder beim RV Wanderlust mit Fahrrädern den kleinen Parcours über aufgesetzte Paletten oder legten Kilometer zurück mit Rädern auf Rollen. An den aufgefahrenen Feuerwehrautos konnte die technische Ausstattung der Fahrzeuge zu Klängen des Musikvereins bewundert werden.

Trommeln begleitete die Besucher auf dem Weg zum Römerkastell und dort überraschte ein Schlagzeuger mit der taktvollen Begleitung zu Joe Cocker. Ebenfalls musikalisch: "Time after Time" von Cyndi Lauper war im Biergarten beim Sportplatz vom Musikverein zu hören.

Großes Fußballspiel

Und zudem gab es großen Sport: So traten die Gelben von der Ortsverwaltung gegen die Weißen von der Lebenshilfe-Werkstatt an und mussten ins Elfmeterschießen. Auf dem Rückweg in die Ortsmitte hörte man noch Musik aus dem Zigeunerhäusle. Die bunte Crew vom Heimatpflegeverein spielte eigene Stücke "von Anfang an" in dem kleinen Häusle. Das Jubiläumsfest wurde so zu einem musikalischen Rundumschlag zwischen den Festplätzen in Waldmössingen.