Mit vielen Aktivitäten bereitet sich der FV Marbach auf sein Fest zum 100-jährigen Bestehen vor.

Von Donnerstag, 29. Mai, bis Sonntag, 1. Juni, stehen sportliche Höhepunkte, Spaß, Spiel und musikalische Unterhaltung auf dem Programm.

Im Mai 1925 wurde der Verein gegründet, der seither einen bedeutenden Anteil am sportlichen und gesellschaftlichen Leben in Marbach hat. „Wir können die Jubiläumsfeier auf den Tag genau 100 Jahre nach der Gründung starten“, betont der Vorsitzende Matthias Konegen. Der erste Spatenstich für das Vereinsheim, so wurde im Archiv nachgeblättert, fand am 29. September 1967 statt, es war ein Freitag.

Seit Oktober 2023 sind über 20 Personen mit den Vorbereitungen und der Organisation für das Festwochenende beschäftig. „Wir hatten viele Ideen im Kopf, doch alles ist nicht machbar“, erklärt Konegen. Mit rund 210 Helfern, darunter Mitglieder anderer Vereine und die Angehörigen der Feuerwehr, wird am Donnerstag, 29. Mai, mit dem Vatertagshock gestartet. Angeboten wird eine eineinhalb Schnapswanderung durch den Ort, mit Start am Feuerwehrgerätehaus. Marschiert werden eineinhalb Kilometer bis zum Vereinsheim.

Die Teilnehmer erhalten an vier Stationen einen Schnaps und einen Stempel auf ihre Karte. Wer vier Stempel nachweisen kann, bekommt an der Schnapsbar nochmal ein extra Gläschen. Im 500 Personen fassenden Zelt werden die Rietheimer Musikanten und die Band Brasserfälle aus Triberg die Gäste musikalisch unterhalten.

Party mit Zeug House Crew

Am folgenden Freitag steht der offizielle Festakt mit rund 200 geladenen Ehrengästen aus Sport und Politik an. Sportlich geht es am Samstag zu. Dabei ist die Frauenmannschaft mit einem Endspiel gegen die B-Jugend des SC Freiburg, die Herrenmannschaft wird gegen die Fußballer de DJK Villingen antreten. Am Abend geht es mit der Zeug House Crew und DJ Alex K im Festzelt weiter.

Der Sonntag ist der Tag für die Familie. Fußball gibt es von den Bambini der F-Jugend und der C-Jugend. Der Deutsche Fußballbund stellt sein Sportmobil mit zwei Betreuern zur Verfügung, Kinderschminken, Hüpfburg und Fahrten mit dem Feuerwehrauto für die kleinen Gäste. Angeboten werden köstliche Spezialitäten, und bei einer großen Tombola können tolle Preise gewonnen werden.

Für die Abendveranstaltung wird empfohlen, unter der E-Mail-Adresse 100jahre@fv-marbach.de. gegen Vorkasse zu bestellen. Das Einzel-Ticket gibt es für zwölf Euro, das Gruppenticket für zehn Personen kostet 100 Euro.