Das „Jahrhundertfest“ des Musikvereins Dießen, welches seit Jahresbeginn mit verschiedenen Veranstaltungen begangen wird, fand am vergangenen Wochenende seinen Höhepunkt.

Vier Tage feierte die Ortschaft gebührend den 100. Geburtstag des Musikvereins Dießen. Ortsvorsteher Frank Rapp betonte in seiner Ansprache, dass der Verein seit seiner Gründung im Jahr 1925 eine feste Institution geworden und aus dem kulturellen Leben des Ortes nicht mehr wegzudenken sei.

Alte Tradition

Er hob ebenso hervor, dass die musikalische Tradition in Dießen sogar bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. „Der Musikverein steht nicht nur für klangvolle Auftritte und musikalische Qualität, sondern auch für gelebte Kameradschaft, Engagement und die Weitergabe von Traditionen“, betonte Rapp. Er zeigte sich stolz auf das Engagement und das Herzblut, mit dem die Veranstaltungen zum Jubiläum geplant und umgesetzt wurden, da dies nicht nur den Verein, sondern auch die Ortschaft Dießen nachhaltig präsentiere. Sein besonderer Dank galt allen Musikerinnen und Musikern, insbesondere den Gründern von 1925 und jenen, die in deren Fußstapfen getreten sind. „Ohne ehrenamtliches Engagement und Herzblut wäre der Verein nicht dort, wo er heute ist“, konstatierte Rapp.

Freunde aus Morscheid

Mit Freude begrüßte Rapp auch die lieb gewonnenen Freunde aus dem Hunsrück (MV Morscheid), mit denen der Musikverein Dießen auf eine fast 50-jährige Partnerschaft zurückblicken kann. Da der neue Schank- und Gastraum im Gemeindesaal, der komplett renoviert wurde, bald fertiggestellt ist und nur noch die Bierzapfanlage fehlt, versprach Rapp, dass das erste Fass Bier nach der Installation auf ihn gehen werde. Er äußerte die Hoffnung auf weiterhin viel Erfolg für die Zukunft, so dass auch in den kommenden Jahrzehnten weitere Jubiläen gefeiert werden können, und schloss mit einem Zitat von Victor Hugo: „Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“

Verdienste gewürdigt

Auch Bürgermeister Ralph Zimmermann feierte zusammen mit den Dießenern: „Was wäre das Leben ohne Musik? Habt ihr mal einen Film ohne Begleitmusik gesehen und wie tot das wirkt? So würde sich unser Leben ohne die Musik auch anfühlen“, konstatierte Zimmermann. Dabei spannte er den Bogen in die Vergangenheit und erinnerte an die noch nicht lange zurück liegende Corona-Zeit und das damalige Stillstehen des öffentlichen Lebens.

Hans Dreher, Ehrenpräsident des Blasmusikkreisverbandes Freudenstadt, würdigte in seiner Ansprache die Verdienste des Vereins. Dreher lobte vor allem das Engagement der Musiker, die einen großen Teil ihrer Lebenszeit in die gemeinnützige Arbeit im sozialem und kulturellen Netz der Gesellschaft einbringen. „Der Musikverein Dießen darf stolz darauf sein, was er in den letzten 100 Jahren erreicht und geleistet hat“, betonte Dreher abschließend.