Jubiläumsausstellung in Schonach: Was es unter dem Motto „Zeitgeschichte(n)“ zu entdecken gibt

Endlich war es am Freitagabend so weit: Nach monatelangen Aufbauarbeiten begann die große Jubiläumsausstellung im Schonacher Haus des Gastes.
Bürgermeister Jörg Frey begrüßte zur Eröffnung im Foyer des Hauses die zahlreichen Helfer, Vertreter der Vereine und der Hochschwarzwald-Tourismus GmbH (HTG). Ein einmaliges Erlebnis sei diese Ausstellung, versicherte er, das Haus des Gastes sei nicht wiederzuerkennen. Überwältig sei er vom Ergebnis, das eine einmalige Reise in die Geschichte der Gemeinde zeige.