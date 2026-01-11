Jubiläumsauftakt mit Festakt: Feuerwehr Egringen feiert 100-jähriges Bestehen

Die Feuerwehrabteilung Egringen feiert in diesem Jahr ihr 100- jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstalteten die Wehrleute am Samstag einen Festakt.

Neben den Führungskräften der Wehr aus der Großgemeinde waren auch Kreisbrandmeister Uwe Häubner, Bürgermeisterin Carolin Holzmüller, Ortsvorsteher Bernd Meyer, Gesamtkommandant Philipp Haberstroh und Reiner Jacob vom Feuerwehrverband unter den Festgästen. Außerdem waren auch die Frauen und Partnerinnen der Aktiven zum Festakt eingeladen worden.

Sektempfang, Grußworte und Festmahl Nach einem Sektempfang im Gerätehaus begaben sich die Gäste in den örtlichen Rathaussaal, wo zwischen den einzelnen Programmpunkten ein Essen in mehreren Gängen gereicht wurde.

Abteilungskommandant Bernd Medam blickte in seiner Festrede zurück auf die 100- jährige Geschichte der Egringer Feuerwehr.

Schon im Gründungsjahr sehr aktiv

Die Entwicklung der Wehr sei schon im Gründungsjahr 1926 mit großer Intensität vorangetrieben worden, man habe damals schon 17 Übungen abgehalten und mit einer „Handdruckspritze“ aus dem Jahre 1864 gearbeitet. Im Jahre 1950 konnte dann die erste motorbetriebene Tragkraftspritze angeschafft werden.

Medam erläuterte weitere geschichtliche Einzelheiten. Erwähnenswert waren die Errichtung eines Schlauchturmes 1954, die Eingemeindung 1974, das erste Feuerwehrauto 1975, der Ausbau des Feuerwehrkellers 1981 und ein neues Feuerwehrfahrzeug 1994. 2005 wurde von der Gesamtwehr die Tunnelfeuerwehr für die Großbaustelle des Katzenbergtunnels gegründet und 2010 konnte das neue, mit viel Eigenleistung gebaute Gerätehaus eingeweiht werden.

Weitere Ereignisse waren die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens 2022 und 2023 erhielt die Abteilung ein neues Feuerwehrauto, ein MLF (mittleres Löschfahrzeug).

Kreisbrandmeister Uwe Häubner überbrachte die Grüße der Landrätin und der Kreisbrandmeister. Er erläuterte in seiner Rede aktuelle technische und organisatorische Neuerungen der Wehren im Landkreis.

Gesamtkommandant Philipp Haberstroh grüßte im Namen der Gesamtwehr Efringen-Kirchen. Er dankte vor allem den Einsatzkräften für ihre Dienstleistung: „Seid stolz auf die erbrachten Leistungen, bewahrt Euch Zusammenhalt und Kameradschaft für alle kommenden Aufgaben“, so seine Worte.

Weitere Redner waren Ortsvorsteher Bernd Meyer, der die Feuerwehr als „Herz der Dorfgemeinschaft“ bezeichnete, Bürgermeisterin Carolin Holzmüller, welche die Grüße der Gemeinde überbrachte, und Reiner Jacob vom Kreisfeuerwehrverband.

Zweitägiges Jubiläumsfest im Juni

Kommandant Bernd Medam kündigte an, man werde am 13. und 14. Juni ein großes Jubiläumsfest auf dem Egringer Festplatz feiern, mit Partyabend, Festgottesdienst und einem Festumzug.