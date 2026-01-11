Jubiläumsauftakt mit Festakt: Feuerwehr Egringen feiert 100-jähriges Bestehen

Die Feuerwehrabteilung Egringen feiert in diesem Jahr ihr 100- jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstalteten die Wehrleute am Samstag einen Festakt.
Neben den Führungskräften der Wehr aus der Großgemeinde waren auch Kreisbrandmeister Uwe Häubner, Bürgermeisterin Carolin Holzmüller, Ortsvorsteher Bernd Meyer, Gesamtkommandant Philipp Haberstroh und Reiner Jacob vom Feuerwehrverband unter den Festgästen. Außerdem waren auch die Frauen und Partnerinnen der Aktiven zum Festakt eingeladen worden.