1 Elfmeter-Cup-Sieger beim Jubiläumsfest des FC Tannheim wurde die Formation "Sauber die Hoor gschnitten" mit (von hinten links) Benjamin Kreuz, Yannik Chamaillard, Christian Scheu, (vorne von links) Ferdinand Schmid und Adriano Cappelli. Foto: Zimmermann

102 Jahre FC Tannheim: Lieber so nachfeiern als gar nicht, waren sich Organisatoren und Gäste von überall her bei hochsommerlichen Feschtle-Temperaturen an allen Tagen einig.















Tannheim - Mit dem traditionellen Elfmeter-Cup nahm das Sommerfest am frühen Freitagabend gleich richtig an Fahrt auf. 18 Teams beteiligten sich an dem Jedermann-Hobbyturnier. Nicht nur Tannheimer stellten ihr Fußballkönnen unter Beweis, sondern auch Auswärtige, nachdem die Organisatoren in den Netzwerken kräftig die Werbetrommel gerührt hatten.

Amateure, Halb- und Altprofis sowie Frauen sind am Start

Wie in allen Jahren kickten Amateure, Halb- und Altprofis aller Altersklassen und auch Damenmannschaften mit. Neben Teams der Tannheimer Vereine griffen auch "Affenpocken" oder "Verlierer" mit ins Geschehen ein, letztere sogar auf dem doch eher etwas undankbaren vierten Medaillen-Platz. Nach einem mehrfach verlängerten finalen Elfmeterschießen holten sich "Sauber die Hoor gschnitten" die begehrte Trophäe gegen die "Schnullers".

Dorffest-Atmosphäre

Im Anschluss begaben sich die Kicker zu den übrigen Festgästen aufs Festzeltgelände zum gemütlichen Beisammensein. Nach dem sportlichen Ernst herrschte dann überall so etwas wie Dorffest-Atmosphäre. Im Festzelt drin war Beachparty mit Cocktails und DJ angesagt. Quasi Ehrengäste waren die Kicker vom FC Pfaffenweiler, die ihren Bezirkspokalsieg vom Tag zuvor nochmals feuchtfröhlich nachfeierten.

Turn- und Festhalle ist die Location am Samstag

Am Samstag wurde die Fest-Lokation in die Turn- und Festhalle verlegt. Der Fassanstich war noch etwas früh am Tag (17 Uhr), da waren die Gäste noch nicht "gricht", wie man in Tannheim so sagt. Dafür war bei den Stettener Musikanten am Abend die sehr gut gelüftete Festhalle gut gefüllt und es herrschte beste Feierlaune und Stimmung. Am Sonntag blieb in Tannheim die Küche kalt, das Mittagessen wurde im Festzelt serviert. Auf dem grünen Rasen spielten anschließend Bambinis und F-Jugend ihre Turniere aus.

Am Montag geht’s noch weiter

Am Montag geht es beim FC Tannheim weiter, ab 16 Uhr mit dem Handwerkervesper im und vor dem Festzelt, ab 18.30 Uhr mit C-Junioren-Spielen.

