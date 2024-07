Von Donnerstag, 18. Juli, bis Sonntag, 21. Juli 2024, veranstaltet der TSV Hochmössingen ein Sportwochenende der Extraklasse. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Fußballabteilung stehen einige hochklassige Einlagespiele an.

Highlight für den Nachwuchs

Bereits am Freitag kommt’s zum ersten Highlight an. Die C-Junioren des SGM Hochmössingen dürfen sich mit ihren Alterskameraden vom VfB Stuttgart messen.

Der VfB steht für nachhaltig erfolgreiche Jugendarbeit. Aktuell sind mehr als 100 Spieler, die mehr als drei Jahre und länger in den Nachwuchsteams des Vereins ausgebildete wurden, in den höchsten Profiligen Europas aktiv – darunter Spieler wie Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Bernd Leno, Timo Werner, Serge Gnabry oder Timo Baumgartl. Mit zehn A-Junioren- und sieben B-Junioren Meisterschaften ist der VfB Stuttgart deutscher Rekordmeister.

Weitere Knaller

In der abgelaufenen Spielrunde wurde die U14 zweiter in einer Sonderspielrunde, knapp hinter dem FSV Mainz 05.

Aber auch die C-Junioren der SGM Hochmössingen konnte in der abgelaufenen Runde einige Erfolge feiern. Meister in der Leistungsstaffel und Aufsteiger in die Regionenliga, Bezirkspokalsieger und Sieger im Supercup. Allerdings wechselten bereits einige Leistungsträger in die B-Junioren. Man darf gespannt sein, wie sich die Heimmannschaft schlägt. Anstoß am Freitag ist um 18.20 Uhr auf dem Sportgelände in Hochmössingen.

Blitzturnier der B-Jugend

Zuvor wird ein Grundschulturnier ausgetragen, an dem die Grundschulen aus Weiden/Marschalkenzimmern, Lindenhof, Bochingen und Hochmössingen teilnehmen. Dabei werden vier Mannschaften der Klassen 1/2 und neun Mannschaften der Klassen 3/4 ab 13 Uhr gegeneinander antreten.

Am Samstag folgt dann ein Blitzturnier zwischen den B-Juniorenmannschaften der TSG Balingen (Landesstaffel Süd), TuS Ergenzingen (Landesstaffel Mitte) und der SGM Hochmössingen. Beginn des Turniers ist um 10.30 Uhr. Der Sieger steht gegen 15 Uhr fest.

C-Juniorinnen der SGM Beffendorf spielen

Eingebettet in dieses Turnier ist ein Freundschaftsspiel der D-Junioren SGM Hochmössingen gegen die TSG Balingen, das um 11.40 Uhr angepfiffen wird.

Auch am Sonntag kommt die Jugend nicht zu kurz: Um 12.45 Uhr werden sich die Kleinsten der SGM Hochmössingen mit den Alterskameraden des SV Beffendorf messen.

Um 14.50 Uhr dann ein weiteres Highlight. Die C-Juniorinnen der SGM Beffendorf treten gegen die SpVgg Aldingen an.

Die SGM Beffendorf, bei denen einige Mädels des TSV Hochmössingen spielen, wurden in der abgelaufenen Saison souverän Meister des Bezirks nördlicher Schwarzwald und schafften auch einen starken 5. Platz im Landesfinale des gesamten WFV-Gebietes in der Halle. Aber die SpVgg Aldingen stand dem in nichts nach und wurde ebenfalls unangefochten Meister im Bezirk Schwarzwald.