Jubiläum „TonArt“ Nollingen: Seit 125 Jahren gut bei Stimme

Die gemischte Formation ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein langsam sterbender Gesangverein mit Erfolg neu belebt werden und erfolgreich sein kann.
Im Jahr 1900 fanden sich 17 Sänger in Nollingen zu einem Männerchor zusammen. Der Verein „Harmonie Nollingen“ wurde gegründet. Die musikalische Leitung übernahm Schuhmachermeister Anton Senger. Viele inspirierende Dirigenten und Dirigentinnen folgten. Fast 100 Jahre lang trotzte der Männerchor dem Auf und Ab und den wechselvollen Zeiten des 20. Jahrhunderts. 1997 war die Zeit reif: Ein Frauenchor kam dazu. Mit großer Resonanz fand im Juni 1997 die Gründungsveranstaltung statt. 25 Frauen sind damals gekommen. Andrea Wiedemann übernahm die musikalische Leitung der Sängerinnen und bald fand auch ein gemeinsames Konzert statt. 2010 wurde der Verein in „TonArt Nollingen“ umbenannt. Seine Konzerte gestaltete der Chor mit Männerchorliteratur, Frauenchor-Arrangements und gemischt gesungenen Liedern mit viel Erfolg. Immer begleitet von in der Region bekannten Musikern wie Henry Uebel und weiteren. Auch Verbindungen mit anderen Chören hat es gegeben, zum Beispiel mit dem Frauenchor Binzen oder dem Männerchor Minseln.