Jubiläum „TonArt“ Nollingen: Seit 125 Jahren gut bei Stimme

Die gemischte Formation ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein langsam sterbender Gesangverein mit Erfolg neu belebt werden und erfolgreich sein kann.

Im Jahr 1900 fanden sich 17 Sänger in Nollingen zu einem Männerchor zusammen. Der Verein „Harmonie Nollingen“ wurde gegründet. Die musikalische Leitung übernahm Schuhmachermeister Anton Senger. Viele inspirierende Dirigenten und Dirigentinnen folgten. Fast 100 Jahre lang trotzte der Männerchor dem Auf und Ab und den wechselvollen Zeiten des 20. Jahrhunderts. 1997 war die Zeit reif: Ein Frauenchor kam dazu. Mit großer Resonanz fand im Juni 1997 die Gründungsveranstaltung statt. 25 Frauen sind damals gekommen. Andrea Wiedemann übernahm die musikalische Leitung der Sängerinnen und bald fand auch ein gemeinsames Konzert statt. 2010 wurde der Verein in „TonArt Nollingen“ umbenannt. Seine Konzerte gestaltete der Chor mit Männerchorliteratur, Frauenchor-Arrangements und gemischt gesungenen Liedern mit viel Erfolg. Immer begleitet von in der Region bekannten Musikern wie Henry Uebel und weiteren. Auch Verbindungen mit anderen Chören hat es gegeben, zum Beispiel mit dem Frauenchor Binzen oder dem Männerchor Minseln.

Doch mit der Zeit wurde es immer schwieriger, genügend Frauen und Männer für rein mit Männer- beziehungsweise Frauenstimmen gesungene Lieder zu gewinnen. Auch Einnahmen zu generieren, gestaltete nicht einfacher.

Ein tiefer Einschnitt war Corona. Das Vereinsleben kam für eine lange Zeit fast zum Erliegen. Viele aktive Chormitglieder hatten sich in dieser Zeit neu orientiert, und die einzelnen Chorteile waren nicht mehr optimal besetzt. Im Dezember 2023 verließen dann viele Sänger den gemischten Chor und gründeten den Männerchor Nollingen als eigenen Verein. Dieser kooperiert inzwischen mit dem Männerchor aus Schweizer Rheinfelden.

So beschlossen die Nollinger „TonArt“-Mitglieder im Jahr 2023, sich fürderhin als rein gemischtes Ensemble zu präsentieren.

Nun steht das Konzert zum 125-jährigen Jubiläum unter dem Motto „Wer hat an der Uhr gedreht“ an. Auf einer musikalischen Zeitreise durch 125 Jahre machen die Sängerinnen und Sänger Station an verschiedenen Höhepunkten der Musikgeschichte.

In aller Kürze

Jubiläumskonzert:

Wer hat an der Uhr gedreht – eine musikalische Zeitreise“,