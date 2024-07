Jubiläum SV Irslingen: Vier Tage in Bewegung

1 Beim Spielenachmittag sind Koordination und Balance gefragt bei der Fortbewegung auf drei Skiern. Foto: Weisser

Im Jahr des außergewöhnlichen Vereinsjubiläums fiel das Sportwochenende des SV Irslingen etwas umfangreicher aus.









Begonnen hatte es mit einem Elfmeterturnier. Am Nachmittag des zweiten Tages wurde das Rad- „Event“ bei optimalem Radlerwetter nachgeholt werden. Gleichzeitig wurden die besten Werfer beim Wikingerschach ermittelt. Am besten von den zehn Teams ging die Mannschaft „Knallfrösche“ mit dem Wurfholz um und holte sich den Dorfmeistertitel. Auf Platz zwei landete „Ooops we hit it again“. Dritter wurde das Team „Letztes Jahr letzter“.