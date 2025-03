Auf ein „vielfältiges und ereignisreiches Jahr“ blickte Vorsitzender Klaus Blum in der Hauptversammlung der Kleintierzüchter im „Ratskeller“ zurück. Dass bei der Ortenau-Schau „ausgerechnet vor unserer Haustür in Haslach“ von den Hausacher Züchtern ein Drittel weniger Tiere als im Vorjahr ausgestellt wurden, habe ihn schon enttäuscht. Dafür sei die eigene Schau in der Hausacher Stadthalle eine „grandiose Ausstellung“ gewesen mit einer „großartigen Zahl von 281 Tieren von 19 Züchter und Zuchtgemeinschaften“.

Bei der Landesgeflügel-Schau in Schwenningen sei der Verein nur mit einem Züchter vertreten gewesen. Trotz großer Unsicherheit durch die Vogelgrippe wünschte sich Blum hier wieder eine größere Beteiligung. Der größte Erfolg des Jahres waren zwei Meistertitel bei der Landes-Kaninchen-schau in Villingen-Schwenningen für Micha Schindler und die Zuchtgemeinschaft Blum (plus Sieger und Klassensieger), und als Krönung fuhr anschließend Micha Schindler bei der Bundesrammler-Schau in Magdeburg einen Bundessieg ein.

Auch die Kameradschaft kam 2024 nicht zu kurz

Die Kleintierzüchter pflegten dazwischen immer wieder auch die Kameradschaft und machten beim Sommerferienprogramm 28 Kindern Lust auf ihr Hobby. Im September konnte dann Jugendleiterin Lilia Schuh mit fünf Kindern die monatlichen Gruppenstunden starten. Vier Jungzüchter stellten erfolgreich bei der Lokalschau aus: „Wir sind stolz auf unsere Jugend“, stellte Lilia Schuh fest.

Auch die Zuchtwarte berichteten über die Erfolge ihrer Sparten. Raphael Leukel freute sich über den Ortenausieg von Rudi Krämer und die Quantität und Qualität der Taubenzüchter bei der Lokalschau. Besonders aktiv waren die Kaninchenzüchter. Zuchtwart Micha Schindler berichtete über die Erfolge bei der Clubschau des Deilenaar- und Schwarzgrannen-Clubs in Nehren bei Tübingen, der Clubschau des Badischen Hermelin- und Farbenzwergeclubs in Wolfach, der Kreisschau in Haslach, der Lokalschau, der Landesschau in Villingen-Schwenningen und der Bundesrammler-Schau, die dem Zuchtwart selbst den Bundessieg einbrachte. Zuchtbuchführer Stefan Schmider berichtete von 34 Würfen mit insgesamt 141 Jungtieren aus 13 verschiedenen Rassen und Farbschlägen.

Im kommenden Jahr steht ein Jubiläum an

Einen Blick in die Zukunft warf Klaus Blum. Derzeit werde die Bebauung der siebten Parzelle auf dem Gelände des ehemaligen Hauses Anti geplant. Mit Erwin Ringwald stehe der zukünftige Pächter bereits fest, Blum erwartet sich davon gerade im Bereich der Sparte Tauben eine erhebliche Verstärkung der züchterischen Basis. Und für das kommende Jahr bereiten die Hausacher Kleintierzüchter ihr Jubiläums vor.

Am 2. Mai feiern sie ihren 100. Geburtstag mit einem großen Festabend. Am Folgetag werden sie Gastgeber der Landesverbands-Tagung der badischen Rassekaninchen-Züchter sein.

Sparten

Der Kleintierzuchtverein aus Hausach (C71) mit Zuchtanlage und das Vereinshaus am Rande des Industriegebiets ist laut ihrer Website in vier verschiedenen Sparten vertreten: Hühner, Kaninchen, Groß- und Wassergeflügel und Tauben und Ziergeflügel. Die unterschiedlichen gezüchteten Rassen in den jeweiligen Kategorien sind dort mit einem Verweis zu den jeweiligen Züchtern aufgeführt.