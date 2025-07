Jubiläum Stadtverband für Sport: „Heraus aus den dumpfen Stuben“ – wie der Sport in Schramberg groß wurde

„Heraus aus den dumpfen Stuben“ – wie der Sport in Schramberg groß wurde

1 Stadtarchivar Carsten Kohlmann (Zweiter von links) erfreute mit seinem Vortrag nicht nur den Vorstand des Stadtverbands für Sport (von links Dirk Nyitrai, Andrea Deusch, Tobias Maurer, Susanne Gwosch (Kulturamt), Ralf Rückert (Vorsitzender), Udo Neudeck, Steffen Dreyer), sondern auch Kulturamtschefin Susanne Gwosch (Mitte), Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr (rechts) und rund 50 Vereinsvertreter im Gut Berneck. Foto: Herzog Bei der Jubiläums-Hauptversammlung des Stadtverbands für Sport (105/75 Jahre) stand ein Vortrag von Carsten Kohlmann zur deutschen und Schramberger Sportgeschichte im Mittelpunkt.







Wie Stadtarchivar und Museumsleiter Carsten Kohlmann zu Beginn anmerkte, könne er keine vollständige Darstellung, sondern nur Schlaglichter zeigen. Im Zeitraum von 1920 bis 1933 existierten keine Protokolle, weshalb Protokollanten, Chronisten und Archivare in Vereinen äußerst wertvolle Personen seien. Der Sport habe sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Macht entwickelt, einem ganz eigenen Teil der Gesellschaft mit eigener Sprache und eigener Rubrik in den Medien.