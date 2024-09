Zum traditionellen Naturpark-Markt lädt St. Georgen am Sonntag, 29. September, ein. Der diesjährige Markt sei ein besonderes Ereignis, da er das 25-jährige Jubiläum der Naturpark-Märkte im gesamten Gebiet des Naturpark Südschwarzwaldes feiert, so eine Mitteilung.

Im Stadtgarten und auf dem Schmiedegrundparkplatz gibt es von 11 bis 17 Uhr vieles zu entdecken. Die Besucher können sich auf eine breite Auswahl regionaler Produkte freuen: Frische Brote, handgemachte Liköre, Marmeladen, Honig aus der Region, warme Socken und Mützen sowie Metzgerspezialitäten und Bauernhofeis werden angeboten, verspricht der Veranstalter. „Saisonales Obst, herzhafte Brotaufstriche, Stribele der Landfrauen Brigach und dekorative Produkte runden das vielfältige Angebot ab.“

Kinder können kochen

Auch die jungen Gäste kommen beim Kinderschminken oder in der Hüpfburg nicht zu kurz. Bei der Naturpark-Kochschule können sie sich ebenfalls vergnügen. Das Jubiläum werde mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm gefeiert. Um 11 Uhr eröffnet ein Saxophon-Spieler den Markt musikalisch. Um 13 Uhr singt eine Solo-Sängerin für das Publikum, bevor um 15 Uhr die Jugendtanzgruppe des Trachtenvereins St. Georgen mit ihren traditionellen Tänzen die kulturelle Vielfalt der Region präsentiert.

Parallel dazu bietet der Handel- und Gewerbeverein St. Georgen an diesem Tag einen verkaufsoffenen Sonntag an. Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt werden von 12 bis 17 Uhr geöffnet haben. Auch das Deutsche Phonomuseum und das Schwarze Tor öffnen an diesem Tag ihre Tore.

Die Kombination aus Markt, verkaufsoffenem Sonntag und den Museen verspreche ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie, so die Mitteilung.