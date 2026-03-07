Jubiläum Sozialstation Sulz: Ernstes Thema wird zum großen Erfolg

Einen voll besetzten Saal bescherte die Veranstaltung zu Patientenverfügung sowie Vorsorgevollmacht der Sozialstation Sulz – ein gelungener Einstieg in das Jubiläumsjahr.
Ein halbes Jahrhundert Sozialstation und Wichtiges zum Thema Patientenverfügung sowie Vorsorgevollmacht - bei schönstem Frühlingswetter strömten die Besucher in den Multifunktionsraum der Sozialstation, der sich rasch bis auf den letzten Platz füllte. Die mehr als 70 Gäste zeigten, wie groß das Interesse an diesem wichtigen Thema ist. Geschäftsführerin Tina Nagel zeigte sich überwältigt von der großen Resonanz.