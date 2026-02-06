Jubiläum mit historischer Tram: Bereits seit 125 Jahren fahren Straßenbahnen durch Freiburg

Bereits seit 125 Jahren fahren Straßenbahnen durch die Stadt Freiburg. Gemeinsam mit Vertretern der Stadt läutete die VAG am Donnerstag das Jubiläumsjahr ein.
Die Stadt und die Freiburger Verkehrs-AG (VAG) feiert seit dieser Woche das 125-jährige Bestehen des Straßenbahnnetzes in Freiburg. Zum Auftakt konnten Oberbürgermeister Martin Horn und Baubürgermeister Martin Haag (beide parteilos) mit dem VAG-Team und den beiden Vorständen Stephan Bartosch und Oliver Benz einen zum Jubiläum beklebten, 42 Meter langen Zug vom Typ „Urbos 100“ feierlich einweihen und auf die Strecke nach Günterstal schicken. Von dort aus ging’s mit einigem Gequietsche im 99 Jahre alten Tram-Wagen 56 zurück in die Innenstadt