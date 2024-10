Am Wochenende feierte die Trachtengruppe Zimmern im Rahmen des Erntedankfestes ihr Jubiläum zum 70-jährigen Bestehen. Vorsitzender Manuel Aulich eröffnete den Festabend in der voll besetzten Festhalle.

Nachdem die Jugend ihre Tänze aufgeführt hatte, hielt Aulich einen kurzen Rückblick auf die Vereinschronik und zählte einige der Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins in all den Jahren auf. Den Dank an seine drei Vorgänger, dem Gründungsvorsitzenden Franz Teufel, dem Ehrenvorsitzenden Ludwig Teufel und seiner direkten Vorgängerin Birgit Teufel, schloss er an. Ohne sie und ihren Einsatz würde der Verein nicht da stehen, wo er heute steht.

Getreu dem Leitspruch der Trachtengruppe: „Sitt und Tracht der Alten, wollen wir erhalten!“ übergab Manuel Aulich das Wort an Bürgermeisterin Carmen Merz. Die gratulierte dem Verein zum Jubiläum, bedankte sich für die rege Beteiligung am Vereinsleben und überreichte das Jubiläumsgeschenk der Gemeinde.

Den Reden folgte der Auftritt des befreundeten Trachtenvereins „D’ Vilstaler Gebensbach“ aus Bayern. Die jungen Tänzer verbreitenden durch ihre Jodler und ihre Schuhplattler gute Laune, die von der Bühne auf das Publikum überschwappte.

Franz Leipfinger, Vorsitzender des Gebensbacher Vereins, überreichte ein Gastgeschenk und sprach ein paar Grußworte.

Der Kronentanz darf nicht fehlen. Foto: Trachtengruppe

Nach dem Auftritt des Trachtenvereins traten spontan einzelne Vertreter von Trachtengruppen auf die Bühne. Gemeinsam wurden ein paar Schritte marschiert und getanzt. Anschließend trat die aktive Trachtengruppe aus Zimmern auf, die ihre für das Jubiläumsfest einstudierten Tänzen zeigte. Unter tosendem Applaus bildete der „Burschentanz“ den krönenden Abschluss.

Die „Casanovas“spielen zum Tanz auf

Nach dem offiziellen Teil wurde die Bar eröffnet und die „Casanovas“ spielten zum Tanz auf. Dem erfolgreichen Jubiläumsabend folgte am Sonntag das Erntedankfest. Der Gottesdienst wurde von der Trachtengruppe Zimmern mitgestaltet. Auch die Trachtler des Trachtenverein „D’ Vilstaler Gebensbach“ nahmen daran teil. Im Anschluss zog der Tross mit musikalischer Begleitung in die Festhalle.

Musikverein unterhält

Während des Frühschoppens und zum Mittagsessen unterhielt der Musikverein die zahlreichen Besucher mit schwungvoller Blasmusik. Traditionell wurden zum Mittagessen die begehrte Schlachtplatte und Knöpflessuppe serviert. In der Halle war innerhalb kurzer Zeit selbst der letzte Platz besetzt und die fleißigen Servicekräfte hatten alle Hände voll zu tun. Vorsitzender Manuel Aulich freute sich bei seinem Grußwort über die zahlreichen Gäste.

Das Nachmittagsprogramm wurde von den Kindern der Trachtengruppe eröffnet. Sie erfreuten das Publikum mit ihren vielseitigen Aufführungen in Form von Gedichten, Liedern und Tänzen und wurden dafür mit kräftigem Applaus belohnt.

Manuel Aulich blickt auf die Vereinschronik zurück. Foto: Trachtengruppe

Der Trachtenverein aus Gebensbach löste die Kinder ab und sorgte auch an diesem Tag mit ihren Auftritten für gute Stimmung. Mit langanhaltendem Applaus wurden sie von der Bühne verabschiedet und traten direkt ihre Heimreise an.

Die gute Stimmung blieb aber in der Halle, denn die Aktiven der Trachtengruppe begeisterten mit ihrem Kronentanz, dem Burschentanz und weiteren Tänzen das Publikum.

Die bis zum späten Nachmittag sehr gut besuchte Halle, die leeren Töpfe und die strahlenden Gesichter zeugen davon, dass auch dieses Erntedankfest ein Erfolg war.