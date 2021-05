1 Uwe Mutschler (von links), Pit Plietsch, Armin Link und Gerd Kammerer sind "The Wotcha Blokes". Die Zimmerner Band gibt es seit nunmehr zehn Jahren. Foto: Siegmeier

Drei Gitarren ein Bass, vier coole Jungs: Das sind die Zimmerner "The Wotcha Blokes". Vor zehn Jahren traten sie erstmals gemeinsam bei einem Geburtstag auf, heute sind sie als kleine, aber feine Band bekannt und gefragt.

Zimmern o. R. - "Wir haben uns nicht gegründet, wir wurden quasi gegründet", erinnert sich Pit Plietsch lachend an die Anfänge der "The Wotcha Blokes" bei "Anita im Amboss".

Eigentlich wollten die ehemaligen Zimmerner Handballkameraden Armin Link, Pit Plietsch, Gerd Kammerer und Uwe Mutschler lediglich einen runden Geburtstag mit ihrer Musik beglücken. Die Musik kam an, den Akteuren gefiel das gemeinsame Musizieren und sie machten weiter. Das waren die Anfänge von "The Wotcha Blokes".

Fotobuch mit Erinnerungen

Und was bedeutet der Name? "Ein Freund aus England schrieb uns eine Mail, die begann mit ›wotcha blokes‹, was ›Hallo Jungs‹ heißt. Das hat uns gefallen und es wurde unser Bandname", erklärt Pit Plietsch. Das war vor zehn Jahren. Dieser Tage feiern die vier Hobbymusiker den runden Geburtstag der "The Wotcha Blokes" – coronabedingt allerdings ohne Publikum und ohne Auftritt.

In einem Fotobuch haben sie ihre Geschichte mit unzähligen Bildern zusammengefasst und schwelgen in Erinnerungen... "Weißt du noch damals beim ersten Probenwochenende in der Schweiz", oder "als wir am Hockenheimring gespielt haben?". Die Freude und der Spaß an der Band steht ihnen ins Gesicht geschrieben.

Sie erzählen von den ersten Auftritten mit spartanischer Ausstattung: "Wir hatten nur ein Mikro und eine Box...", von den "legendären" Hausbällen an der Fasnet, Auftritten bei Zimmerner Dorffesten, dem großen Open-Air-Musik-Festival bei der Halle, oder bei "Jazz in town". Und sie kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Wunsch nach Auftritt

Gerne würden sie mal wieder auftreten, sagen sie und hoffen, dass dies bald wieder möglich sein wird. "Es haben sich mittlerweile schon einige Songs angesammelt, die wir unbedingt mal ausprobieren wollen", sagt Armin Link. Und die dann – wenn sie passen – das bunte Repertoire aus Rock, Pop, Folk und Country erweitern und bereichern werden.

Wenn Auftritte im Kalender stehen, proben die vier Musiker wöchentlich, derzeit eher selten und wenn, dann maximal zu zweit – denn mehr ist coronabedingt nicht erlaubt.

Aber wenn dann geprobt werde, dann könne es, vor lauter Begeisterung für die Musik, schon mal vorkommen, dass so eine Probe bis in die frühen Morgenstunden dauere, erzählen sie lachend.

Über die Jahre wurde das Equipment erweitert, es kamen neue Instrumente wie Ukulele und Banjo zum Einsatz, und Fabian Link, der sich um die Technik kümmert. Und eines versprechen sie bereits jetzt: "Wenn wir wieder auftreten, wird es auf jeden Fall Neues zu hören geben".

In ein Korsett lassen sich die Musiker bei der Auswahl der Songs aber nicht drängen: "Wir machen Musik, die uns Spaß macht." Und diese Leidenschaft ist zu spüren, und schwappt auch auf das Publikum über.

Man darf also gespannt sein, mit welchem Programm "The Wotcha Blokes" bei nächster Gelegenheit aufwarten werden. Eines ist garantiert: Es wird begeistern...