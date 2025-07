Jubiläum in Wolfach: Kita „Pfiffikus“ feiert mit Familien

Jubiläum in Wolfach

1 Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen waren die „Pfiffikus“-Kinder beim Jubiläumsfest auf der Bühne aktiv. Foto: Schmid Die Wolfacher Einrichtung wurde vor fünf Jahrzehnten gegründet







Link kopiert



Vor genau 50 Jahren öffnete Wolfachs Kita „Pfiffikus“ – damals noch namenlos – zum ersten Mal ihre Türen. Am Samstag wurde das Jubiläum gebührend gefeiert. Beim Tag der offenen Tür konnten sich Eltern zum Festbeginn informieren und sich selbst ein Bild der Einrichtung machen. Für ehemalige Erzieherinnen und Gäste, die die Kita selbst als Kind besucht hatten, wurde der Tag zu einer Reise in die Vergangenheit. In den vergangenen Jahrzehnten habe sich einiges verändert, wie Kita-Leiterin Andrea Kraus anmerkte.