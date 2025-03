Jubiläum in Wolfach-Kirnbach: Imker beteiligen sich an Feier

1 Bernd Höchster (von links) und Madeline Lehmann sind neu im Verein. Stephan Wöhrle wurde vom Vorsitzenden Christian Wöhrle mit der Ehrennadel in Gold des Imkerverbands geehrt. Foto: Buchta/Buchta

Das Projekt Bienenweide der Kirnbacher Bienenfreunde geht voran.









Link kopiert



Das neue Vereinsjahr stehe ganz im Zeichen von Kirnbachs 750-Jahr-Feier, sagte Vorsitzender Christian Wöhrle bei der Hauptversammlung. An der beteiligen sich die Imker unter anderem mit ihrem Projekt Bienenweide. Die dafür 2023 angelegte Blumenwiese vor der Kirche wurde im Herbst mit vielen Blumenzwiebeln erweitert. 3850 Euro wurden bisher investiert, weitere 1000 Euro sollen dieses Jahr noch hinzu kommen. Laut Wöhrle wurden im Tal 125 bienenfreundliche Sträucher verteilt, am Hang am Friedhof wurden 3000 Blumenzwiebeln gesetzt. Für 200 Stauden wurden 25 Kubikmeter Erde ausgehoben und mit biologischer Staudenerde gefüllt. Im April soll die zweite Pflanzen-Tauschbörse stattfinden, kündigte Wöhrle an. Im Herbst sollen am Friedhof weitere 1500 Blumenzwiebeln gepflanzt werden. 2024 habe mit viel Regen begonnen, so dass die Bienen auch während der Obstblüte gefüttert mussten.