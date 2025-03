Jubiläum in Wilflingen: „Alpenrose“ feiert 100. Geburtstag

Jubiläum in Wilflingen

1 Auch wenn der Wilflinger Radfahrerverein „Alpenrose“ derzeit keine aktiven Radrennfahrer hat, so wird doch die Nachwuchsförderung sehr ernst genommen. Foto: Riedlinger

Der Radfahrerverein „Alpenrose“ Wilflingen wird in diesen Tagen 100 Jahre alt. Am Samstag wird er dieses stolze Jubiläum mit einem Ehrungsabend feiern und dabei 100 Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren lassen.









In den Anfangsjahren und auch noch in den 50er Jahren waren die Mitglieder oft bei Korsofahrten aktiv. Anders als bei anderen benachbarten Vereinen war jedoch in Wilflingen immer der Fokus auf die eigenen Radrennfahrer ausgerichtet, die über viele Jahre den Verein und sein Geschehen prägten.