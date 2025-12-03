Jubiläum in Weil am Rhein: Seit 100 Jahren Leidenschaft für alles, was Räder hat

Die Firma Schwarzwälder in Haltingen, die sich vor allem mit Zweirädern und Autoelektrik einen Namen in der Region gemacht hat ist 100 Jahre alt.
Ein denkwürdiges Jubiläum für ein kleines, aber erfolgreiches Unternehmen: In der Kleinen Gaß 15 in Haltingen fing vor 100 Jahren alles an. Georg Schwarzwälder gründete eine mechanische Werkstatt, reparierte Fahrräder, Nähmaschinen und andere Geräte, ehe er 1928 nach erfolgreicher Startphase in eine Werkstatt an der Freiburger Straße 60, dem heutigen Firmensitz, umzog und auf dem Areal drei Jahre später auch ein Wohnhaus baute.