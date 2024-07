Trossingen ist reich an Märkten. Der jüngste von ihnen, der Wochenmarkt, ist auch schon 50 Jahre alt. Am Donnerstag, dem Markttag, wurde das Jubiläum mit Musik , Frühstück und einer Verlosung gefeiert.

Der Vorstoß für die Einrichtung eines Wochenmarktes erfolgte am 27. Mai 1974: Die Idee des damaligen Stadtamtmannes Walter Haas wurde dem Gemeinderat vorgetragen.

Wie Stadtarchivar Martin Häffner anhand aller Gemeinderatsprotokolle darlegen kann, gab es über den Vorstoß keine größere Debatte: Einstimmig passierte der Vorschlag der Verwaltung noch vor der Sommerpause den Gemeinderat.

Haas hatte zuvor den damaligen Bürgermeister Heinz Mecherlein von seiner Idee überzeugen können. Noch vor der Sommerpause fand dann die Premiere statt – am 4. Juli 1974, auf den Tag genau vor 50 Jahren. Der heutige Rudolf-Maschke-Platz hieß seinerzeit noch „Neuer Marktplatz“, so dass sich der Standort praktisch von selbst ergab.

Feierstunde auf dem Markt

Dieses Jubiläums wurde am Markttag im Rahmen einer Feierstunde gedacht. Ein Marktfrühstück für alle Besucher, eine große Verlosungsaktion von Trossingenactiv, Live-Musik, Sonderführungen mit Stadtarchivar Martin Häffner und jede Menge Sonderangebote: Das Fest zum 50-jährigen Bestehen des Trossinger Wochenmarkts kam bei Kunden wie Markthändlern sehr gut an. Bürgermeisterin Susanne Irion nutzte die Gelegenheit, um mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. So kam es, dass Trossingen einen Wochenmarkt bekam, eine Einkaufsmöglichkeit, die die aufstrebende Kleinstadt schon seit geraumer Zeit den größeren Städten in der Nachbarschaft ein bisschen neidete.

Seit 50 Jahren dabei

Bereits seit dem ersten Markt vor 50 Jahren mit dabei ist die Familie Ohnmacht, die hier jede Woche Äpfel, Birnen, Kartoffeln, Eier und einiges mehr anbietet. Passend dazu waren die Kartoffelpreise zum Jubiläum mit einem Rabatt um 50 Prozent versehen. Aber auch die anderen Markthändler hatten sich einiges einfallen lassen. So gab es zum Beispiel bei der Familie Schöndienst ein Eierschätzspiel oder am Gemüsestand drei Salatköpfe zum Preis von einem samt kostenloser Karotten.

Akkordeons Nils Aebersold spielte zum Jubiläum. Foto: Stadt Trossingen

Die Stadtverwaltung war ebenfalls mit einem Stand vertreten. Hier wurde das Marktfrühstück serviert: Belegte Brötchen, Hefezopf, Kaffee und Tee gingen kostenlos über die Theke. „Wir wollen gemeinsam feiern, dass wir seit fünf Jahrzehnten einen solch schönen und lebendigen Wochenmarkt haben“, sagte Bürgermeisterin Susanne Irion und freute sich, dass sogar ganze Kindergartengruppen der Einladung zum Jubiläum gefolgt waren.

Stadtarchivar informiert

Zwei Akkordeonisten sorgten für die musikalische Umrahmung, und Stadtarchiv Martin Häffner führte nicht nur mehrmals am Vormittag interessierte Kleingruppen über den Markt und berichtete über vergangene Zeiten, sondern tauschte sich dazwischen mit vielen Besuchern aus, die sich gerne an die Anfänge des Marktes erinnerten.

„Wir haben schon den ersten Markt hier miterlebt“, sagte auch Familie Müller, die früher den Buchladen am Maschke-Platz betrieb und bis heute gerne auf dem Markt einkauft. Der Trossinger Wochenmarkt ist mehr als eine Gelegenheit zum Einkaufen, sondern auch ein Ort der Kommunikation. Hier entstehen zufällige Gespräche von Fremden beim Warten am Marktstand und alte Bekannte nutzen die Gelegenheit zum Plausch.

Werbegemeinschaft aktiv

Alexander Keller stand mit seinem Team von Trossingenactiv ebenfalls auf dem Markt. Sie hatten ein Jubiläumsrätsel mitgebracht, und gegen Mittag war die Losbox fast komplett gefüllt. Der Handel hatte im Übrigen vor 50 Jahren keine Einwände gegen den Markt, wie Häffner darlegte. Vielmehr wurde das neue Angebot als Frequenzbringer und Belebung des Platzes begriffen. Ein Thema übrigens, an dem derzeit wieder verstärkt gearbeitet wird, sammelte doch die Stadt Meinungen aus der Bürgerschaft, wie der Maschke-Platz lebendiger gestaltet werden könnte. Die Ergebnisse sollen dem Gemeinderat demnächst vorgelegt werden.

Gewinner gezogen

Bürgermeisterin Susanne Irion zog die glücklichen Gewinner, die Einkaufsgutscheine im Wert von 25, 50 oder 100 Euro gewannen und legte noch die beliebten Jubiläumstassen dazu. „Vielen Dank an Trossingenactiv für diese tolle Aktion und für die Bereitstellung der Preise. Vielen Dank auch dafür, dass wir hier in Trossingen alle gemeinsam immer wieder neue Wege gehen und Aktionen entwickeln“, sagte sie an alle gerichtet, die das Jubiläum zu einem gelungenen Fest gemacht haben.