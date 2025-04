Jubiläum in Trillfingen: Diesen Vorteil bietet der Festpin für Besucher

Nur einmal Eintritt bezahlen und damit Zugang zu allen Veranstaltungs-Highlights bekommen, die an diesem dreitägigen Festwochenende geboten werden. Das ist der Grundgedanke hinter diesem Pin. Damit kann man sich also am Freitag das Benefiz-Fußballspiel zwischen einer Promi-Mannschaft und einer Trillfinger Traditionself genauso ansehen, wie danach den Auftritt der „Föhrenberger Blasmusik“. Am Samstag gewährt er den Zutritt zum Auftritt des Comedy-Duos „Die Kächeles“ und den „VolxxRockern“ im Festzelt.

Zugang zu allen Veranstaltungen und schönes Erinnerungsstück an das Fest

Der Pin kostet 20 Euro und es wurden davon 1250 Stück anfertigt. Das entspricht exakt der Zahl der Plätze im Festzelt. Erhältlich ist er sowohl in der Trillfinger Ortschaftsverwaltung als auch in der Stadtverwaltung Haigerloch. Alternativ kann man sich auch an die örtlichen Vereine wenden.

Ohne Festpin zahlt man für jede Veranstaltung zehn Euro an der Abendkassen; ein Pin-Kauf rechnet sich also schon, wenn man nur zwei Veranstaltungen besucht. Abgesehen davon bietet er noch einen weiteren Mehrwert – denn man unterstützt damit wichtige Kinderhilfsprojekte. Zwei Euro aus jedem Pin-Verkauf fließen nämlich an die Kinderkrebsklinik in Tübingen und an den Förderverein für Kinder- und Jugendmedizin in Balingen. Natürlich ist der Jubiläums-Pin auch ein schönes Erinnerungsstück an das Fest.

Mittelaltermarkt in der Mehrzweckhalle

Es gibt auch frei zugängliche Veranstaltungen beim Trillfinger Dorfjubiläum. Dazu zählen der dreitägige Mittelaltermarkt bei der Mehrzweckhalle, der historische Festumzug am Sonntag, der Auftritt der Bittelbronner Band „Nachtsound“ zum Festausklang am Sonntagabend sowie der Besuch der Jubiläumsausstellung oder die Teilnahme am Kinderprogramm.