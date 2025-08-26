Jubiläum in Strassberg: Muddy Älbler hat 14 Hindernisse

Beim Muddy Älbler laufen die Matschhelden zur Hochstform auf. Die fünfte Ausgabe des Events findet am Sonntag, 21. September, statt – was die Besucher diesmal erwartet.
Der Ski-Club Truchtelfingen hat für die fünfte Ausgabe des Hindernislaufs „Muddy Älbler“ im Schotter-Teufel-Steinbruch in Straßberg einmal mehr einige Überraschungen und Verbesserungen vorbereitet. Erwartet werden, wie Vorsitzender Marco Weber berichtet, 1200 Teilnehmer, die sich durch Schlammgruben, Kletterwände und Wasserbecken kämpfen: