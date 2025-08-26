Jubiläum in Strassberg: Muddy Älbler hat 14 Hindernisse

Beim Muddy Älbler laufen die Matschhelden zur Hochstform auf. Die fünfte Ausgabe des Events findet am Sonntag, 21. September, statt – was die Besucher diesmal erwartet.

Der Ski-Club Truchtelfingen hat für die fünfte Ausgabe des Hindernislaufs „Muddy Älbler“ im Schotter-Teufel-Steinbruch in Straßberg einmal mehr einige Überraschungen und Verbesserungen vorbereitet. Erwartet werden, wie Vorsitzender Marco Weber berichtet, 1200 Teilnehmer, die sich durch Schlammgruben, Kletterwände und Wasserbecken kämpfen:

Foodtrucks, Kaffee, Kuchen

Der Steinbruch bietet eine natürliche Kulisse mit Felswänden, Geröll und Wasser – perfekt für packende Szenen und tolle Fotos. Die Livemusik von Joe Späth sorgt für Festivalstimmung. Außerdem gibt es Foodtrucks, Bierbrunnen, Kaffee/Kuchen und einige Info-Stände mit Informationen rund um Sport und Outdoor. Auch dieses Jahr wird es einen Kidslauf mit Spendenaktion geben.

Wann die Läufe starten

Was sich Besucher vormerken sollten: Früh dran sein lohnt sich. Die ersten Startes beginnen von 10 Uhr an, und die Kinder laufen um 11 Uhr los. Parkmöglichkeiten gibt es direkt beim Steinbruch und der Eintritt für Zuschauer ist kostenfrei. Erhoben wird eine Parkplatz-Pauschale drei Euro.

Besonderes zum Jubiläum

Aus Anlass des fünfjährigen Bestehens des „Muddy Älbler“ erwartet die Teilnehmer das exklusive Finisher-Shirt 2025. Das Shirt vereint die Finisher-Farben der ersten vier Veranstaltungsjahre in einem einzigartigen Design.

Aber auch für alle Zuschauer, Fans und Unterstützer gibt es ein Angebot: Gemeinsam mit dem Partner Daiber Fashion bietet der Ski-Club Truchtelfingen ein vielfältiges Merchandising-Angebot direkt vor Ort.

Livemusik mit Joe Späth

Ab der Mittagszeit wird Joe Späth für Livemusik im Zieleinlauf sorgen. Mit seinem Mix aus Rock und Pop mit wuchtiger Gitarre und markanter Stimme sorgt er für beste Laune. Bei Joe Späths Live-Performance kommt Festivalstimmung auf – ein echtes Highlight für alle, die den Muddy Älbler nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch genießen wollen.

Geboten werden WarmUps von BestForm Albstadt und Beiträge des Speakers Jochen Schicht.

Neue Streckenführung

Die Organisatoren haben die Strecke überarbeitet. Sie bietet 14 Hindernisse, darunter einige neue Herausforderungen, die für frischen Nervenkitzel sorgen. Zudem wurde der Streckenverlauf teilweise neu gestaltet. Eins kündigen die Veranstalter schon jetzt an: „Ob Veteran oder Neuling, 2025 wird garantiert niemand trocken ins Ziel kommen.“