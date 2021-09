1 Daniel Ganter wird zum Jahreswechsel den Familienbetrieb übernehmen, seine Eltern Gudrun und Rüdiger Ganter sind glücklich, dass der Junior in ihre Fußstapfen tritt. Foto: Pohl

Handwerk: Firma Ganter feiert 60-jähriges Bestehen / Sohn Daniel übernimmt Geschäft zum Jahreswechsel

Es wäre eigentlich ein Anlass für eine große Sause mit Familie, Mitarbeitern, Partnern und Kunden, doch das Coronavirus verhagelt der Firma Ganter den 60. Geburtstag. Dafür können Gudrun und Rüdiger Ganter aber zuversichtlich in die Zukunft blicken, denn ab 2022 übernimmt Sohn Daniel das Geschäft.

VS-Schwenningen. Was 1961 unter Waldemar Ganter in der Weilersbacher Straße begann, wird nun 60 Jahre und drei Umzüge später ab Januar 2022 von Enkel Daniel Ganter fortgeführt. Das Familienunternehmen für Parkett, Bodenbeläge, Polsterei, Gardinen und Sonnenschutz wechselt in die dritte Generation.

Seit 1991 leitet Rüdiger Ganter das Geschäft, das damals in der Gellertstraße angesiedelt war. Bereits ein Jahr später wurde der Betriebssitz in einen Neubau an der Junkerstraße verlegt. Nach der Angebotserweiterung durch die Polsterwerkstatt folgte letztlich im Jahr 2003 der Umzug an den heutigen Standort an der Rottweiler Straße. Das Lager an der Junkerstraße ist bis heute erhalten.

Über Hamburg zurück

Beim Blick auf die Historie des Familienbetriebs und beim Gedanken daran, ab Januar dieses zu führen, ist für Daniel Ganter klar: "Es macht einen schon sehr stolz, wenn der eigene Name dahinter steht." Und obwohl er sich sicher war, dass er in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters treten werde, ging der Junior erst einmal einen anderen Weg. Nach dem Abitur absolvierte er ein duales BWL-Studium bei der Firma Waldmann, schloss diesem seine Parkettlegerlehre in Lörrach an, wechselte als Bauleiter nach Hamburg und machte vergangenes Jahr berufsbegleitend seinen Meistertitel. Seit Oktober ist Daniel Ganter zurück in Schwenningen.

"Das Handwerk ist so vielfältig und stellt einen immer wieder vor neue Herausforderungen", weiß Daniel Ganter. Einerseits seien es die handwerklichen Tätigkeiten, andererseits die Beratung und Kreativität bei der Bemusterung. Aktuell umfasst das Team elf Beschäftigte inklusive Rüdiger, Gudrun und Daniel Ganter. Doch das soll sich in den kommenden Jahren ändern, wie der zukünftige Geschäftsführer verrät: "Mein Ziel ist es, dass wir kontinuierlich wachsen, um den Service und unsere Flexibilität den Kunden gegenüber weiter zu steigern." Schnelles Wachstum sei nicht sinnvoll, aber auch gar nicht möglich, betont Daniel Ganter. "Wir suchen Fachkräfte, finden diese aber nicht. Deshalb ist es unser Ziel, dass wir diese weiterhin selbst ausbilden. "Es läuft aber vieles gut. Ich muss nicht alles anders machen."

Vater Rüdiger weiß auch, woher der Fachkräftemangel rührt: "Die Gründe liegen sicherlich in der Handwerksnovelle der Jahre 2003/2004 als der Meisterzwang weggefallen ist. Danach durften bis vergangenes Jahr auch Handwerker ohne Meistertitel Betriebe gründen. Es gab viele Ein-Mann-Betriebe und kaum Auszubildende. Dafür bekommen wir heute die Quittung."

Flexibilität und Service

Diese Jahre machten es dem Familienbetrieb Ganter nicht leicht, denn die Konkurrenz am Markt stieg zumindest quantitativ erheblich. "Preislich kommst du gegen die Ein-Mann-Betriebe ja gar nicht an", erklärt Rüdiger Ganter. Deshalb hätten sie sich auf Service, Flexibilität und vor allem Qualität fokussiert, um ihre Kunden zu überzeugen. Mit Flexibilität ist vor allem Termintreue, aber auch kurzfristiges Reagieren gemeint, wie Daniel Ganter ergänzt. "Es kommt nicht selten vor, dass Kunden Termine kurzfristig verschieben wollen. Hier ist es uns dann wichtig, dass wir diese nicht von unserer Seite gleich um ein halbes Jahr verschieben müssen, sondern je nach Kundenwunsch flexibel reagieren können."

Mit Blick auf die vergangenen eineinhalb Jahre macht sich bei Ganters vor allem Dankbarkeit breit: "Wir sind sehr glücklich, dass wir während der Pandemie die ganze Zeit arbeiten durften", räumt Daniel Ganter ein. Und es waren wahrlich keine schlechten Monate für die Handwerksbranche. "Wir hatten schon das Gefühl, dass vielen Privatleuten durch die ganze Zeit zu Hause aufgefallen ist, dass sie in ihren vier Wänden etwas renovieren könnten", sagt der zukünftige Inhaber.

Eltern bleiben noch

Allerdings hätten durch Schließungen oder Homeoffice auch viele Schulen oder Unternehmen die Zeit genutzt, in Erneuerungen zu investieren. Der Schwerpunkt, so Ganter, habe allerdings auf dem Thema Sonnenschutz und Gardinen gelegen. Das Geschäft mit den Bodenbelägen sei hingegen eher auf gleichen Niveau geblieben wie vor Corona.

Wenn Daniel Ganter im kommenden Januar das Familiengeschäft übernimmt, bleiben seine Eltern Gudrun und Rüdiger dem Betrieb dennoch weiterhin erhalten. "Ein paar Jährchen muss ich noch – nur bleibe ich dann eben im Hintergrund", sagt Noch-Inhaber Rüdiger Ganter und verweist mit einem Schmunzeln auf sein Alter von 60 Jahren.