Das Fest zum 111-jährigen Bestehen des Vereins findet am Wochenende, 14./15. September, auf der Anlage im Wittum statt.

In diesem Jahr feiert der Tennisclub Schramberg ein besonderes Jubiläum: 111 Jahre.

Dieses besondere Ereignis will der Vereinr am Samstag, 14 September, sowie am Sonntag, 15. September, gebührend auf seiner Anlage auf dem Sulgen feiern.

Lesen Sie auch

Gegründet wurde der Club 1913 als „Lawn-Tennis-Gesellschaft“ mit der Einweihung der „Sonnenberg-Planie-Tennisanlage“, welche nach langer Nutzung jedoch durch den Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 24. Oktober 2007 geschlossen wurde.

Heute neun Sandplätze

Heute kann auf der Anlage im Wittum, welche 1976 mit vier Plätzen eingeweiht wurde, mittlerweile auf neun Sandplätzen Tennis gespielt werden und im Anschluss im 1983 gebauten Clubheim noch verweilt werden.

Buntes Programm geboten

Für Speis und Trank ist am Jubiläums-Wochenende ausreichend gesorgt, aber auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm lädt zum Verweilen ein: Am Samstag startet das Gartenfest um 14 Uhr und das parallel beginnende Doppelturnier mit einigen benachbarten Vereinen wird den Gästen versuchen den Tennissport etwas näher zu bringen.

Siggi & Bob spielen

Ab 15 Uhr wird das Unterhaltungs-Duo „Siggi & Bob“ bis in den frühen Abend hinein die Gäste musikalisch unterhalten, bevor dann abends neben dem Pilsstand auch noch die Party-Bar im Vereinsheim geöffnet wird.

Start mit Frühschoppen

Der Sonntag beginnt dann um 10 Uhr mit dem Frühschoppen und bevor uns dann ab 11 Uhr der Musikverein Sulgen unterhalten wird, wird Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr einige Worte an die Gäste richten.

Theaterwerkstatt tritt auf

Als besonderes Schmankerl gibt es dann um 13.30 Uhr von der Theaterwerkstatt Schramberg einen kleinen Auszug aus ihrem neuen Programm „Extrawurst“ zu bestaunen bevor im Anschluss unser „Solo-Südländer“ Paolo die Gäste mit italienischen Weisen unterhält.

An beiden Tagen gibt es zusätzlich ein ausreichendes Kuchenangebot und für unsere kleinen Gäste gibt es sicherlich die Gelegenheit, den Tennissport einmal spielerisch kennenzulernen sowie sich beim Kinderschminken entsprechend zu verwandeln.