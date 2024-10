Jubiläum in Schramberg

1 Norbert Krause lässt 120 Jahre Revue passieren. Foto: Ruf

In einer Feier zum 120-jährigen Bestehen der Firma Carl Haas wurde deutlich, wie sehr das Unternehmen im Laufe der Zeit gewachsen und sich den wechselnden Anforderungen angepasst hat.









Link kopiert



Die Geschichte von Carl Haas begann 1904 in einer bescheidenen Werkstatt, in der Spiralfedern für die Uhrenindustrie hergestellt wurden. Heute, 120 Jahre später, ist das Unternehmen ein bedeutender Akteur in verschiedenen Hightech-Branchen und ein Mitglied der Kern-Liebers-Gruppe.