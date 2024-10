Ein echtes Muss ist laut Gemeindeverwaltung der Jubiläumskalender für das anstehende Jubiläumsjahr. Denn im Jahr 2025 steht für Schonach ein ganz besonderes Ereignis bevor: Die Gemeinde feiert ihr 750-jähriges Bestehen.

Dieses stolze Jubiläum wird gebührend mit zahlreichen Veranstaltungen und Festlichkeiten im gesamten Jahr zelebriert. Als besonderen Höhepunkt hat die Gemeinde einen Jubiläumskalender erstellt, der ab dem verkaufsoffenen Sonntag, 20. Oktober, in Einzelhandelsgeschäften im Dorf käuflich erworben werden kann.

Der Kalender, der im großzügigen DIN-A3-Format gestaltet ist, kostet 15 Euro und bietet weit mehr als nur eine einfache Monatsübersicht: Auf jeder Seite werden historische und aktuelle Aufnahmen aus Schonach gegenübergestellt, sodass die Betrachter einen eindrucksvollen Einblick in die Entwicklung des Orts über die Jahrhunderte, nämlich bis 1892, hinweg erhalten.

Veranstaltungen und Termine aufgelistet

„Die Bilder ermöglichen eine Reise in die Vergangenheit und zeigen eindrucksvoll, wie sich die Gemeinde im Laufe der Zeit verändert und weiterentwickelt hat – und dennoch ihren charmanten Charakter bewahrt“, betont die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung.

Der Jubiläumskalender dient jedoch nicht nur als dekoratives Erinnerungsstück. Er enthält zudem alle wichtigen Termine und Veranstaltungen, die das Jahr 2025 zu einem besonderen Erlebnis machen werden. „Der Kalender informiert über das gesamte Jubiläumsprogramm, damit kein Ereignis verpasst wird. Schon jetzt steht fest: Das kommende Jahr wird für Einwohner und Besucher gleichermaßen ein ganz besonderes“, freut sich Bürgermeister Jörg Frey.

Stofftasche mit dem Logo als Andenken

Damit der Kalender auch bequem transportiert werden kann, bietet die Gemeinde zusätzlich eine Stofftasche mit dem Jubiläums-Logo an. Die Tasche ist für drei Euro in den Geschäften erhältlich und eignet sich nicht nur für den Kalendereinkauf, sondern auch als stilvolles Andenken an das Jubiläumsjahr. Mit dem exklusiven Logo, das speziell für das Jubiläum entworfen wurde, ist die Tasche auch ein echter Hingucker, betont die Gemeindeverwaltung Schonach in der Mitteilung.

Gemeindeverwaltung informiert auch im Internet

Der Schonacher Jubiläumskalender ist ab kommenden Sonntag, 20. Oktober, in den Schonacher Einzelhandelsgeschäften erhältlich.

Folgende Geschäfte bieten den Kalender am verkaufsoffenen Sonntag an: Zweisam Mode, Sport Hör, Textilhaus Burger, Selina Haas, CB Optik, Tante Emmas Glück, Schreibwarengeschäft Moosmann und Bike Ranch.

Weitere Informationen rund um das Jubiläum gibt es demnächst im Internet unter www.750jahreschonach.de.