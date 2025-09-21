Jubiläum in Schonach: Das sind die erfolgreichsten Teilnehmer der Schützenwoche

Seit 100 Jahren gibt es den Sportschützenverein Schonach, seit 50 Jahren die Schützenhexen – das wurde nun gefeiert. Dabei gab es auch allerlei Preise zu vergeben
„Wir können nicht klagen, die Zahlen sind wieder angestiegen, wir hatten zumeist deutliche Steigerungen“, stellte Oberschützenmeister Peter Börsig über die Teilnahme an der diesjährigen Schützenwoche fest – was vielleicht auch etwas mit den tollen Preisen zu tun haben mag, die anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Schützenverein Schonach und 50 Jahre Schützenhexen“ ausgelobt waren.