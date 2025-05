Bunte Acrylscheiben in Bäumen erinnern in Schönwald an die Tradition der Kuckucksuhr.

Vor 750 Jahren wurden die Nachbargemeinden Schonach wie Schönwald erstmals urkundlich erwähnt. Zwar sind die Dörfer vermutlich deutlich älter, für Jubiläen aber zählt eben diese Erwähnung. Beide Gemeinden aber wollen diese 750 Jahre gebührend feiern – teils gemeinsam, teils mit jeweils eigenen Aktionen.

Da in Schönwald vor fast 300 Jahren die Schwarzwälder Kuckucksuhr durch Uhrmacher Franz Ketterer erfunden wurde, ist einer der Pfeiler der Schönwälder Feierlichkeiten selbstredend diese Uhr.

Installation zum Jubiläum

Der Kunstschmied Manfred Fattler trat im Zuge der Überlegungen betreffs Aktionen im Rahmen zum Jubiläumsjahr mit der Idee an die Kommune heran, an den Ortseingängen mit Installationen das Jubiläum und zugleich diese bahnbrechende Erfindung zu feiern. Doch 750 Uhrenschilder haben an den beiden Bäumen keinesfalls Platz – und diese Zahl sollte unbedingt erreicht werden. So ließen sich die Ideengeber weitere Möglichkeiten einfallen. In den Bäumen rund um den Ort, aber auch im Landschaftsgarten oder im Kurpark, sollen weitere Schilder angebracht werden – aus bemaltem Holz und buntem, fluoreszierendem Acrylglas – das soll Insekten in die Bäume locken.

Unsere Empfehlung für Sie 750 Jahre Schönwald Zum Jubiläum schlägt die Stunde der berühmten Kuckucksuhr Mit farbenfrohen Uhrenschildern erinnert die Gemeinde an Uhrmacher Franz Ketterer und die Ursprünge der Schwarzwälder Kuckucksuhr vor fast 300 Jahren. Dafür gestalten die Grundschüler bunte Blickfänge für luftige Höhen.

Zugeschnitten wurden diese vom Schonacher Jonny Kienzler. Und diese Acrylschilder hat Zoë Schwer in den Laubbäumen der Gemeinde Schönwald aufgehängt. Sie achtete darauf, dass die Schilder aus demselben Material bestehen wie die so genannten „Sonnenfänger“. Die Schilder mussten in einer Höhe angebracht werden, die es eventuellen Dieben zumindest erschwert, sie mitzunehmen. Unterstützt wurde die Landschaftsgärtnerin, die auch für die Bürgerliste Schönwald im Gemeinderat sitzt, von Eric Kaltenbach, einem Mitarbeiter der Gartenbaufirma, die sie mit ihrem Mann betreibt. Wie erhofft, waren die arbeiten vor Ostern abgeschlossen.