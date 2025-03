Jubiläum in Schönwald: Großer Flohmarkt soll im Juli stattfinden

In eine große, bunte Marktmeile soll sich Schönwald am Sonntag, 20. Juli, verwandeln. Stände werden bereits vergeben – zuerst an direkte Anlieger.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 750-Jahr-Jubiläum von Schönwald findet am Sonntag, 20. Juli, ein großer Dorf-Flohmarkt statt, der eine bunte Marktmeile im Ort schaffen wird. Einheimische und Gäste erwartet ein Flohmarkt der besonderen Art, heißt es in einer Mitteilung – von Schönwäldern für Schönwälder, aber auch für die Nachbarn aus Schonach, die ebenfalls ihr Jubiläumsjahr feiern, sowie für alle interessierten Gäste aus der Umgebung. Bei diesem Ereignis werden ausschließlich gebrauchte Waren verkauft.

Von 6 bis etwa 21 Uhr wird die Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt, um die Marktstände entlang der etwa 500 Meter langen Strecke vom Klosterstüble/Eschle bis Elektro-Schwer auf beiden Gehwegseiten zu platzieren. Die Organisation übernimmt Hans-Peter Weis von der Tourist-Information Schönwald, der gemeinsam mit einem Team die Vergabe der Standflächen vornehmen wird.

Vorzugspreis für Einwohner

Bürger aus Schönwald und Schonach können eine Fläche für fünf Euro pro laufendem Meter zum Sonderpreis reservieren, für externe Anbieter wird eine Gebühr von zehn Euro pro Meter erhoben. Für die Vergabe der Standflächen gibt es einige Regeln, teilt die Gemeindeverwaltung mit: Zuerst haben die direkten Anlieger die Möglichkeit, für sich selbst oder für Bekannte Standflächen vor ihrem Haus oder ihrer Garage bei der Tourist-Information zu reservieren. Der genaue Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben.

In einem zweiten Schritt besteht dann für die gesamte Schönwälder Bevölkerung die Möglichkeit, sich einen Platz zu reservieren, ehe Bürger aus Schonach Standflächen reservieren können. Restplätze werden an externe Anbieter vergeben – jedoch ausschließlich an Privatpersonen.

Neuware ist nicht zugelassen. Der Markt soll keine Konkurrenzveranstaltung zu anderen Märkten in der Region, wie dem Trödlermarkt in Furtwangen, darstellen, betont die Gemeindeverwaltung.

Einschränkung beim Parken

Entscheidend für eine Durchführung ist das Verständnis der direkten Anlieger entlang der Marktmeile. Da sämtliche Gehwegflächen für die Stände benötigt werden, werden die Anlieger gebeten, die Fahrzeuge an diesem Sonntag auf anderen Parkflächen abzustellen. Für Anlieger, die ihre Fahrzeuge in der Garage stehen haben, wird an diesem Tag eine Ausfahrt nicht möglich sein.

Dem Organisationsteam sei bewusst, dass dies für die Anlieger mit Einschränkungen verbunden ist, heißt es in der Mitteilung. Aber vielleicht rechtfertige die Einmaligkeit des Flohmarkts die Umstände. Für die Veranstaltung, die in dieser Form nur im Jubiläumsjahr stattfinden wird, hoffen die Ausrichter auf zahlreiche Teilnehmer.