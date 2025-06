Jubiläum in Rotensol: Limitierte Glasedition ist begehrt

1 Gleich drei Fuchshexen (von rechts) im Hexen-Sommerdress, prosteten den Schnapsbrunnenwanderern Reinhold und Isabell aus Dobel sowie Corinna aus Rotensol (von links) auf dem Dorfplatz zu. Foto: Gegenheimer Bei der Schnapsbrunnenwanderung zum 875-Jahre-Jubiläum in Rotensol gab es sieben Stationen.







Eine Schnapswanderung, bei der die Wanderer lieber das leere Schnapsglas nehmen und auf den edlen Tropfen verzichten? So mehrfach geschehen bei der Wanderung entlang der Rotensoler Brunnen anlässlich des 875-Jahre-Jubiläums des Höhenorts. Der Grund: Zum einen war die limitierte Schnapsglasedition begehrt, weil speziell fürs Ortsjubiläum bedruckt, zum anderen startete die Aktion am Samstagnachmittag bei einer Außentemperatur von 32 Grad Celsius und mehr. Gut also, dass die Vier-Kilometer-Wanderung entlang der alten Ortsbrunnen lief, an denen sich vielfach gleich abgekühlt werden konnte. Eine Idee, die im Ortschaftsrat entwickelt und organisiert worden war.